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Intervención de Bomberos en la Plaza Mayor de Zamora para revisar una cornisa

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora realizan una inspección rutinaria en la cornisa de un edificio de la Plaza Mayor para evaluar su estabilidad

¿Qué pasa en este edificio de la Plaza Mayor de Zamora?

¿Qué pasa en este edificio de la Plaza Mayor de Zamora?

Marina García

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Marina García

Zamora

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han intervenido este domingo en la Plaza Mayor para llevar a cabo labores de inspección y saneamiento en la cornisa de un edificio ubicado junto al Ayuntamiento de Zamora. La actuación ha levantado una gran expectativa entre vecinos y viandantes que transitaban por la zona en ese momento.

Provistos de piquetas y material técnico de altura, los efectivos han estado comprobando la estabilidad de los elementos ornamentales de la fachada. Según los primeros indicios, la intervención no responde a un desprendimiento inminente ni a una situación de emergencia, sino a tareas periódicas de control y mantenimiento que se realizan en la ciudad para evaluar el estado de las cornisas y voladizos en inmuebles antiguos o con cierto deterioro.

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