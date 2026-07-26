Intervención de Bomberos en la Plaza Mayor de Zamora para revisar una cornisa

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han intervenido este domingo en la Plaza Mayor para llevar a cabo labores de inspección y saneamiento en la cornisa de un edificio ubicado junto al Ayuntamiento de Zamora. La actuación ha levantado una gran expectativa entre vecinos y viandantes que transitaban por la zona en ese momento.

Provistos de piquetas y material técnico de altura, los efectivos han estado comprobando la estabilidad de los elementos ornamentales de la fachada. Según los primeros indicios, la intervención no responde a un desprendimiento inminente ni a una situación de emergencia, sino a tareas periódicas de control y mantenimiento que se realizan en la ciudad para evaluar el estado de las cornisas y voladizos en inmuebles antiguos o con cierto deterioro.