La guerra y la inflación alteran las vacaciones: "Se ha presupuestado muchísimo, pero las ventas han bajado", señalan desde las agencias

La incertidumbre internacional está marcando este verano las decisiones de los viajeros zamoranos. Las agencias de viajes han detectado un cambio en las preferencias de los clientes, que optan cada vez más por destinos europeos frente a los grandes viajes a Asia, al tiempo que adaptan sus vacaciones al incremento generalizado de los precios. Así lo asegura Daniel Hernández Tamame, gerente de Viajes Sanabria y presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Zamora, quien reconoce que el sector está viviendo una campaña diferente a la de años anteriores debido a la guerra en Oriente Próximo y la subida de precios. "Está influyendo y mucho", declara.

Aunque el interés por viajar continúa siendo elevado, las agencias zamoranas han detectado un incremento de las consultas y de las peticiones de presupuesto que, en muchos casos, no terminan convirtiéndose en reservas. "Se ha presupuestado muchísimo, pero las ventas han bajado", afirma Hernández.

Uno de los principales cambios se ha producido en los viajes de largo recorrido. Según explica, una parte importante de los vuelos hacia países como Vietnam o Tailandia realizaban escala en Abu Dhabi o Catar, una circunstancia que ahora muchos viajeros prefieren evitar por la situación que atraviesa Oriente Medio. "La mitad de los vuelos hacia Extremo Oriente iban vía Abu Dhabi o vía Catar y ahora la gente trata de evitarlo", explica.

A esta situación se suma el incremento del precio de los vuelos intercontinentales. Los billetes hacia destinos como China o Japón se han encarecido, especialmente por el coste del transporte aéreo. Japón continúa siendo uno de los destinos más demandados, pero el aumento del precio hace que muchos viajeros opten por alternativas más próximas.

Dos personas miran los carteles en el escaparate de una agencia de viajes en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

En cambio, las reservas hacia Europa siguen creciendo. Las agencias zamoranas están vendiendo más viajes culturales a ciudades como Roma y también destinos de Centroeuropa, Croacia o Grecia. "Ahora se están vendiendo mucho más los vuelos de tres o cuatro horas que los de largo recorrido", señala Hernández.

En sentido contrario, el Caribe pierde protagonismo este verano. Las ventas hacia República Dominicana y Riviera Maya han descendido de forma notable, aunque el responsable de las agencias zamoranas aclara que el motivo no está relacionado con la guerra. "Han caído bastante, pero es por el sargazo", explica. Se trata de un alga que desde hace varios años afecta a las playas caribeñas y cuya presencia se ha intensificado este verano por el aumento de la temperatura del agua. "Llevan ya unos seis años con este problema, pero este año es extraordinario", añade.

Mientras tanto, Cabo Verde, "un destino relativamente novedoso", gana peso entre las preferencias de los viajeros y la costa española continúa registrando una elevada demanda. Hernández destaca especialmente la situación de la costa de Cádiz, donde localidades como Conil, la zona Costa Ballena o Sancti Petri presentan una ocupación prácticamente completa, "desde primeros de mayo hasta mediados de septiembre". También el Algarve portugués mantiene una elevada demanda durante la temporada estival junto al Benidorm "de toda la vida".

El norte de España tampoco escapa a esa alta ocupación. Encontrar alojamiento para pasar un fin de semana en Asturias o Galicia se ha convertido en una tarea complicada. "No hay manera de encontrar hoteles en Ribadesella o Sanxenxo, por ejemplo, y cuando aparecen habitaciones, un sábado pueden costar más de 300 euros la noche", asegura.

Subida generalizada del precio de los alojamientos

El incremento de la demanda coincide con una subida generalizada de los precios de los alojamientos en "cualquier hotel, en cualquier pueblo de España, no solo zonas turísticas". El presidente de las agencias de viajes de Zamora calcula que los hoteles han incrementado sus tarifas entre un 10 y un 15% respecto al pasado año. "Han subido los costes laborales, la electricidad y la alimentación. Desde el pan hasta los huevos del desayuno. Todo ha subido y eso se termina trasladando al precio de la habitación", explica.

Ese encarecimiento está obligando a muchas familias a modificar su forma de viajar. La mayoría mantiene las vacaciones, pero introduce pequeños cambios para reducir el gasto. "Lo más normal es reducir algunos días, evitando el fin de semana. En lugar de hacer quince días con dos fines de semana, ahora se hacen diez días con uno solo", comenta.

Una cliente solicita información en una agencia de viajes de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

También cambia el tipo de alojamiento. Cada vez son más los viajeros que sustituyen un hotel de cuatro estrellas por uno de tres o que directamente optan por un apartamento turístico para cocinar durante las vacaciones. "Hasta hace poco lo habitual era contratar media pensión, desayunar y cenar en el hotel y comer fuera. Ahora mucha gente reserva solo alojamiento y hace las comidas por su cuenta para ahorrar", explica.

No obstante, Hernández subraya que "lo que está subiendo realmente es la noche en los hoteles" y no tanto los servicios como el desayuno o la media pensión.

Incremento de estafas en las reservas vacacionales por Internet

Las agencias también han tenido que adaptarse a nuevas formas de consumo. Aunque defienden que ofrecen precios similares e incluso mejores que muchas plataformas de Internet, reconocen que su principal competencia está en la facilidad que ofrece la reserva online. "Una familia llega a casa a las diez de la noche y puede reservar desde el sofá. Las agencias de viajes tradicionales somos muy competentes en precios, pero nosotros no podemos competir con ese horario", reconoce.

Sin embargo, apela al valor añadido que ofrecen las agencias de viajes locales en el que incluye servicios como asesoramiento personalizado, seguros de anulación y asistencia durante todo el viaje. Además, alerta del aumento de las estafas en internet. Como ejemplo, reseña el caso de un cliente al que reclamaban unos 1.500 euros para completar una reserva inexistente tras haber abonado ya una señal. "Le estaban exigiendo ya el pago del 100%. La oferta era buenísima, pero esa oferta no existía. Con la agencia tradicional no hay ese problema", manifiesta.

"Siempre nos van a tener ahí y siempre vamos a recomendar un seguro de anulación. En el horario y la reserva directa no tenemos competencia con Internet, pero sí en el presupuesto, ya que trabajamos unos precios similares e incluso mejores", resume.

Una trabajadora de una agencia de viajes muestra un folleto a una clienta. / José Luis Fernández / LZA

El presidente de las agencias zamoranas considera que, además de esta competencia digital, el sector es uno de los más afectados ante el impacto de cualquier conflicto internacional. "Desde febrero hasta marzo había mucha gente dispuesta a viajar. Saltó la guerra y a ver quién se atrevía en ese momento a reservar un vuelo de avión. Si no sabías ni por dónde iba a ir la guerra ni lo que iba a pasar. Entonces somos la parte del sector servicios a la que más les afecta la guerra o cualquier problema socioeconómico que sea global", relata. "Si sube el precio del petróleo, tenemos que seguir manejando el coche, pero el privarse de un viaje o esperar a reservar ese viaje, hay gente que sí que lo hace", añade.

A pesar de ese contexto, Hernández agradece la confianza de los clientes zamoranos y reconoce que, aunque la campaña ha sido más floja de lo esperado, el sector mantiene un importante volumen de actividad gracias a quienes siguen apostando por el asesoramiento y la seguridad que ofrecen las agencias de viajes tradicionales. "Siempre vamos a estar detrás del bienestar de nuestro cliente. Allá donde vaya, me da igual a Gijón, que es la playa más cercana de Zamora, que a Bali, en Indonesia", garantiza.