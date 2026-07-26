Grandes mensajes en pequeñas obras

Ya no se esconde, se habla abiertamente de ella para analizar las causas y tratar de paliar sus consecuencias. Se trata de la salud mental, un tema al que no es ajena la cultura y así se demuestra en el ciclo de este año de óperas en miniatura, dentro del festival Little Opera, con la propuesta "Nadie", creada por el compositor Javier Centeno y el libretista Alejandro Garmón, con una pareja de amigos como protagonistas principales: el que llama para despedirse y el que se apresura a acudir para salvar la situación.

Era la primera vez que el músico se enfrentaba a crear una historia tan condensada. "A priori, puede parecer que solo cuatro minutos de música es sencillo, pero se complica al tener que contar un relato que tenga principio, nudo y desenlace. Además, que tenga interés para el espectador", explica Centeno, para quien, precisamente, lo más sencillo le parece sustentar esa atención, debido a la tendencia social actual de estar poco tiempo atento a un mismo tema. "Este formato responde a esa necesidad social de la rapidez y dar todo muy condensado", considera.

Una de las pequeñas óperas en la plaza de Viriato. / Alba Prieto

Con un final abierto "a la imaginación del espectador", el compositor considera que se ha tratado el tema d e la salud mental "con mucho respeto" y se muestra encantado con esta primera experiencia, que espera repetir pronto. "Ha sido todo un reto", confiesa, invitando sobre todo al público joven a vivir esta experiencia al ser un formato "muy cercano y con una historia muy actual".

Más mini propuestas

Además de "Nadie", el público zamorano también pudo disfrutar de tres pequeñas propuestas más en otros escenarios cercanos al Etnográfico, como la plaza de Viriato y la Biblioteca Pública de Zamora. En el salón de actos de esta última se interpretaba "Aiwass", una microexperiencia musical de la mano de un pianista y dos solistas —Carmen Vicente y Miguel Ferrer— llena de misterio.

La propuesta de Little Opera en la Biblioteca Pública. / Alba Prieto

Al aire libre, en la plaza de Viriato, el público disfrutó de "Tiramisú", ya presente en anteriores ediciones de Little Opera de teatro en miniatura al ritmo de la composición de Juan Durán; y "El paseo", una experiencia íntima y encantadora en un entorno acogedor y familiar.

Estreno internacional

La jornada de Little Opera se completó con el estreno internacional "Él. De las tinieblas a la luz", una ópera de cámara en un acto basada en la novela homónima de Mercedes Pinto y que ha sido posible gracias a la colaboración entre la Fundación Caja Canarias, el propio festival y el Teatro Solís de Montevideo.

También en esta obra se trata un tema social de actualidad, como es la violencia de género, inspirado en la propia experiencia de la escritora canaria. Sobre el escenario, representaron esta cruda historia el tenor Manuel Gómez Ruiz, la mezzosoprano Cristina Faus y los actores Teresa del Olmo y Aarón Martín, dirigidos por Rita Consentino en escena y Martín Jorge en el aspecto musical.

Propuestas para el último día

Este domingo se cierra la undécima edición de Little Opera con una nueva oportunidad de disfrutar de las óperas en miniatura, la oportunidad de que los más pequeños se adentren en el género con "Operación ópera", en el paraninfo del Colegio Universitario, y la ópera bufa de cámara "I tre gobbi" ("Los tres jorobados"), que se representará a las 20.30 horas en el Teatro Principal, con la que se concluirá el programa de este año.