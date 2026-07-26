Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía de Zamora: "Quiero proyectos ambiciosos, conjuntos y que generen ilusión"

Con una dilatada trayectoria como representante de los zamoranos en el Congreso y el Senado, Elvira Velasco, enfermera de profesión de 58 años, baja a la política local para ser la candidata del PP a la Alcaldía de Zamora en las próximas elecciones municipales. Su idea es la de impulsar proyectos que generen ilusión si los zamoranos le dan el bastón de mando municipal el 23 de mayo del año que viene.

Para quien no la conozca, qué mejor que presentarse usted misma. ¿Quién es Elvira Velasco?

Una mujer que suele ser cercana, amiga de sus amigos, que disfruta mucho de Zamora en todos los aspectos, tema de bares, gastronomía, cultura y, sobre todo, soy sanitaria, enfermera, con lo cual me apasionan todos los temas sanitarios en los que he tenido el enorme orgullo y responsabilidad de estar en diferentes niveles de este ámbito. Eso me imprime un carácter personal de estar muy cerca de las personas y compartir ese cuidado, que llevo como profesional que soy, hacia los demás.

¿Qué ha aprovechado de su experiencia como enfermera y del contacto directo con los pacientes para su vida política, y qué podría servirle para su próximo cometido municipal?

La política yo la entiendo como un servicio a las personas y la sanidad, al fin y al cabo, es eso, cubrir esas necesidades cuando llega esa situación de enfermedad. Al final, esa cercanía te lleva a ponerte en la postura del otro que necesita ayuda, que te ve como profesional sanitario que puedes resolver. Eso es lo que ha marcado toda mi trayectoria profesional, sobre todo intentar resolver los problemas de la gente en el ámbito sanitario. Y como política intentar a nivel nacional llevar los temas de Zamora, como por ejemplo, y lo he vivido muy de cerca, el de las personas que van diariamente a Madrid y la situación de incumplimientos de horarios y de trenes. Queremos que la gente viva aquí, aprovechando que estamos a una hora de Madrid, pero no podemos sufrir esos incumplimientos.

La experiencia profesional

Ha estado en puestos de Dirección de Enfermería tanto en el hospital Virgen de la Concha como en Salamanca. ¿Cómo le puede ayudar eso?

En Zamora empecé muy jovencita ya gestionando equipos. Cuando llegué a Salamanca, donde tenía cuatro mil personas dentro de mi dirección en un hospital de referencia como ese, tuve la suerte de recibir un máster en gestión sanitaria. Además de mi experiencia en la gestión de equipos, creo que es importante ponerte mucho en la piel de la persona que te está pidiendo una cosa, o de cómo tienes que organizar un servicio y cómo tienes que buscar que ese equipo que está en ese servicio, al final comparta unos objetivos. Más que de imponer soy primero de escuchar y de intentar trabajar juntos. En el Ministerio de Sanidad también tuve la suerte de estar con la ministra Dolors Montserrat en una cartera que tiene que tener ese liderazgo de coordinación de todas las comunidades autónomas y además de implementación del marco normativo que se lleva a cabo en las Cortes Generales.

Entrevista a Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía / José Luis Fernández

Además de asesora de la ministra Dolors Montserrat, actualmente es portavoz del PP en materia de Sanidad en el Congreso. Como experta, ¿cómo cree que está la sanidad en Zamora? ¿Qué nota le pondría?

La nota que le pondría, por ejemplo, es de un notable, porque a mí me gustaría que tuviéramos más profesionales, pero no depende ni del propio hospital o de la propia área de salud, ni de la comunidad autónoma. El tener más profesionales depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad. Creo que no se ha hecho, por parte del Ministerio, una buena radiografía de cuál es el escenario entre el personal que tenemos que formar y las necesidades, más cuando además hay un propio informe del Ministerio donde dice que son necesarios 4.500 médicos, por ejemplo. En la enfermería nos está pasando lo mismo. Ahora mismo tenemos un déficit de profesionales, no solo en Zamora, en toda España.

Ha pasado 18 años trabajando por Zamora, bien como senadora o como diputada nacional en Madrid. ¿De cuál de las iniciativas relativas a la provincia que ha llevado al Parlamento nacional se siente más orgullosa?

Una de ellas fue la reivindicación del tren madurador, que se consiguió, y otra la autovía Tordesillas-Zamora. Cuando yo empecé no teníamos autovía, y entonces, estando de ministro Álvarez Cascos, conseguimos ese acceso, que era fundamental.

Me presento para gobernar en solitario y aglutinar al mayor número de zamoranos

Hablemos de su faceta más personal, ¿qué le gusta hacer a Elvira Velasco en su tiempo libre?

Disfrutar de los amigos y la familia, es lo que me gusta. Echo mucho de menos no poder leer más lectura que no sea la profesional porque en el ámbito sanitario, si quieres estar al día, te toca leer mucho, y echo de menos ese libro que no tiene nada que ver con ello.

Enamorada de la ciudad

¿Y cuál es su rincón favorito de la ciudad de Zamora?

Mi rincón favorito es el entorno de la Catedral, también el entorno donde vivo, todo el área de Santa Clara y también el entorno del río, pasear junto al Duero o ir al mirador del Troncoso. Cuando viene gente de fuera, les llevo a esos lugares porque creo que es obligado, como zamorana, enseñarles nuestra ciudad y además presumir de ella.

¿Por qué se decidió a dar el paso de ser candidata a la Alcaldía cuando parece un puesto mucho más cómodo el del Congreso de los Diputados?

Cuando tu partido te pide que afrontes una nueva responsabilidad y cuando le debes tanto a tu partido, te sientes un poco en deuda para cumplir esa expectativa o esa petición que te hacen en ese momento. El presidente Alberto Núñez Feijóo me lo pidió, y además tengo la suerte de trabajar muy cerca de él a través de la vicesecretaria Carmen Fúnez en el ámbito sanitario, y la verdad es que no pude decir que no.

Elvira Velasco , cabeza de lista del PP, arropada por sus compañeros. / José Luis Fernández

Aunque sea un poco pronto y no quiera dar aún nombres, ¿qué perfil busca para quiénes la acompañen en la lista del PP al Ayuntamiento de Zamora?

Busco perfiles que se sientan orgullosos de Zamora, que además tengan ilusión junto conmigo para poder sacar adelante un proyecto de ciudad ambicioso. Es muy pronto todavía porque apenas van ocho días desde que supe que iba a ser la candidata, por lo que sigo ahí, abriendo mi cabeza, buscando esos perfiles que deseo. La verdad es que en Zamora tenemos gente muy buena. Yo lo que quiero es construir un proyecto donde nos sintamos todos incluidos y no sobre nadie.

Puntuación al alcalde

En su presentación como candidata no quiso entrar a valorar aún la "era Francisco Guarido" en la Alcaldía, diga al menos qué nota le pondría de cero a diez como alcalde.

Yo a Guarido lo puedo valorar a nivel personal, mi máximo respeto hacia él en lo personal y también en lo político. Como alcalde entraré a valorarlo cuando conozca y hable con este proyecto que quiero construir junto con los zamoranos. De momento mi respeto y mi admiración porque es el alcalde de la ciudad. Se va a presentar una nueva etapa donde los zamoranos tendrán la opción de elegir y ya tendré opción, en ese momento, cuando hable con los zamoranos, de hacer una valoración de su etapa, pero a nivel personal siempre he tenido una relación muy cordial con él.

Y de quiénes van a ser sus rivales en la carrera por la Alcaldía que ya se conocen, Pablo Novo por Izquierda Unida, y David Gago por el PSOE, ¿qué puede decir de ellos?

Con Novo he tenido menos relación porque no he tenido mucho contacto con él, pero en lo personal, bien con ambos. Con David he coincidido más en diferentes actividades dentro de su competencia como teniente de alcalde del Ayuntamiento. En su día tanto Guarido como él pactaron y será al final cuando habrá que valorar si el proyecto que asumieron se ha llevado a cabo o no. Hay diferentes opciones políticas y serán los zamoranos los que nos elijan.

Los rivales en las urnas

Mediáticamente quizá tanto Gago como Novo son mucho más visibles y conocidos que usted, ¿cómo espera darse a conocer entre los zamoranos?

El hecho de que el presidente Feijóo quisiera dar a conocer los candidatos de las capitales de provincia con estos diez meses de antelación, es para que, al final, conociéramos las ciudades y nos conocieran los vecinos. Creo que tengo tiempo suficiente para que los que no me conocen lo hagan y creo que no soy una persona desconocida, hay mucha gente que me conoce ya y los que no tendrán la opción en estos diez meses de hacerlo. Voy a intentar hablar con todos los zamoranos que estén en instituciones y otros colectivos. Hay muchos que me conocen, sobre todo asociaciones e instituciones, y a los ciudadanos que no, intentaré hablar con todos, para que me puedan conocer e identificar el proyecto que construir con ellos.

Entrevista a Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía / José Luis Fernández

Entremos en harina, ¿cuál es el cambio más urgente que necesita la ciudad de Zamora?

Sería por mi parte muy atrevido identificar un proyecto. Creo que primero hay que estar en contacto con la gente de los barrios, con los sectores sociales, porque cuando he estado en contacto con ellos ha sido desde ese punto más de vista de política nacional. Entonces, creo que lo primero es escucharles y luego, a lo largo de este periodo que tengo, ya identificaré esos proyectos. Sí es verdad que, hablando con los zamoranos, el entorno del Mercado de Abastos, que es algo que pilla muy cerquita de mi casa, lleva mucho tiempo sin hacerse, parado. Tanto los comercios como los bares de la zona se han quejado. Creo que hay que intentar ponerse en su lugar, escucharles y, sobre todo, llevar a cabo de la forma más rápida posible las obras que se puedan plantear en determinados sitios, para que se agilicen y no sea un problema. Pero insisto, quiero primero tener esa radiografía, trabajar con los barrios y con los distintos lugares de Zamora para después ya identificar las prioridades.

Primeras medidas

Si los zamoranos le confían a la Alcaldía, ¿cuál sería su primera meta o prioridad como alcaldesa?

Yo creo en proyectos donde los zamoranos se vean identificados y digan, mira, este es un proyecto que hablamos con Elvira y ha salido adelante. Proyectos que generen ilusión, compromiso de todos. Eso es lo que quiero, proyectos conjuntos, elaborados de una forma ambiciosa y que incluyan al mayor número de zamoranos, de vecinos, porque al final las ciudades grandes son las que han tenido en cuenta a todos. Por eso yo creo que esos proyectos con los que se sientan identificados los zamoranos y que son construidos con los zamoranos, deben ser los primeros.

Un proyecto que lleva años sobre la mesa, como es el del nuevo Museo Baltasar Lobo, ¿es partidaria de ubicarlo en el Ayuntamiento Viejo, como por cierto propuso ya la entonces alcaldesa del PP Rosa Valdeón, o aboga por cambiar de ubicación?

El proyecto de Baltasar Lobo está muy identificado con Zamora y lo primero que tendría que hacer es conocer las ubicaciones previstas y, en función de ello, hacer la mejor valoración con todos los implicados. Es un proyecto que identifica a Zamora y a los zamoranos y habrá que buscar ese mejor lugar para su implantación.

El presidente Feijóo me pidió ser candidata y no pude decirle que no

¿Dará marcha atrás si es alcaldesa a alguno de los proyectos municipales que están actualmente en marcha o proyectados y a punto de salir adelante?

Primero hay que valorar cuáles son y luego ya identificar prioridades, de momento no me atrevo a decirle.

Posibilidades de acuerdos

Sobre posibles pactos, si llegado el 23 de mayo los que ahora son los grupos de la oposición sumaran trece concejales, ¿cómo de fácil cree que le resultaría llegar a un acuerdo de Gobierno con Vox y con Zamora Sí o con cuál de esos grupos ve mayores dificultades?

Yo me presento para gobernar en solitario, para aglutinar al mayor número de zamoranos que crean en mi proyecto. Primero vamos a construir ese proyecto ambicioso que quiero para Zamora y luego que los zamoranos decidan, y a partir del 23 de mayo será un punto y aparte.

Ha hablado que recuperar la ilusión sería una de sus prioridades para la Zamora del periodo 2027-2031.

Sí, yo creo que el objetivo es intentar llegar al mayor número de zamoranos, escucharles y plantear ese proyecto ambicioso y que la gente se sienta identificada con él, que genere ilusión. Esa es la meta, ser capaces de identificar lo que necesitan los zamoranos y reflejarlo en el programa electoral. Tener un objetivo capaz de unir e ilusionar al mayor número de zamoranos. Necesitamos recoger esa ilusión porque Zamora tiene patrimonio, tiene historia y tiene unas gentes maravillosas. Tenemos que vender Zamora en el sentido de que estamos a una hora de Madrid para ponerla en el centro y ser capaces de atraer a más gente, porque al final nos beneficiamos todos. Tenemos proyectos como Fromago o como nuestra Semana Santa que colocan a Zamora en el centro, no solo de España sino a nivel internacional, y esos son los proyectos que necesita Zamora. Tenemos historia, pero necesitamos construir un futuro del que nos sintamos orgullosos.

Entrevista a Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía / José Luis Fernández

Ha mencionado la Semana Santa. A diferencia de Guarido, si fuera alcaldesa, ¿usted sí iría a las procesiones con el bastón de mando municipal como representante?

Yo creo que la Semana Santa nos identifica como zamoranos y la vivimos de una forma especial. Desde luego, en lo que corresponda al Ayuntamiento, si al final soy la alcaldesa de Zamora, podrán contar conmigo.

Por cierto, como parlamentaria nacional usted gana el doble que Francisco Guarido como alcalde, ¿si es alcaldesa se subirá el sueldo?

Eso, cuando llegue el momento, valoraremos cuál es mi retribución. Mi respeto absoluto para lo que haya hecho Guarido, pero creo que eso entra en otro capítulo y, cuando llegue el momento, será.