Un conductor que dio una tasa de 0,49 podría perder tres años el carné

El rayón que causó a un vehículo estacionado cuando se disponía a salir con su coche del aparcamiento podría costar la pérdida del carné de conducir durante tres años y una multa de 5.400 euros a un zamorano que dio positivo en la prueba de alcoholemia, aunque por debajo de la tasa máxima que convierte la infracción administrativa en el delito de conducción bajo los efectos del alcohol, ya que el etilómetro se clavó en 0,49 cuando la Guardia Civil le mandó soplar, misma tasa que en la segunda medición. El delito contra la Seguridad de Vial fija en 0,60 la tasa para condenar en vía penal.

Sin embargo, la Fiscalía de Zamora mantuvo la exigencia de la retirada del carné y la elevada multa al considerar que el conductor no debería haberse colocado al volante y que el accidente fue consecuencia de que iba ebrio. Los daños materiales al vehículo estacionado ascendieron a 480 euros, lo que para la defensa del acusado fue un pequeño rasguño que descarta un accidente de consideración y la afectación de su cliente por el alcohol.

Fallo en los frenos y una caña

El abogado de la defensa sostuvo en el juicio de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora que un fallo en los frenos fue la causa de que su cliente perdiera el control del coche, no la ingesta de alcohol, una avería que en la ITV le instaron a corregir aunque se podía circular maniobrando con el pedal correspondiente.

El procesado manifestó que tenía intención de arreglar los frenos pero no había podido aún, mientras que declaró que solo había parado en el bar de su pueblo para tomar una caña sin haber comido antes, lo que explicaría la tasa de alcohol de 0,49 en aire aspirado. Su abogado insistió en que no cabe considerar el delito contra la Seguridad Vial y en que su cliente se hizo cargo del pago de los 498 euros de reparación.