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Manifestación

Aralia, empresa de ayuda a domicilio en Zamora, señalada por el impago de salarios a sus trabajadoras

Las empleadas del servicio vinculado a la Diputación denuncian impagos por parte de la empresa Aralia y exigen mejores condiciones laborales

«Aralia, paga lo que debes»

«Aralia, paga lo que debes»

Marina García

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Marina García

Zamora

Una veintena de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Zamora se han concentrado para denunciar el impago de sus salarios y reclamar el cumplimiento de sus derechos laborales. Este colectivo representa a un total de 600 trabajadoras que desempeñan su labor por horas y sufren el incumplimiento del convenio colectivo.

Trabajadoras de ayuda a domicilio de Zamora denuncian impagos de Aralia

Trabajadoras de ayuda a domicilio de Zamora denuncian impagos de Aralia

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Trabajadoras de ayuda a domicilio de Zamora denuncian impagos de Aralia / Alba Prieto

Durante la protesta, las empleadas dirigieron sus reivindicaciones a la empresa adjudicataria, Aralia —la única firma que se ha presentado a la licitación para continuar gestionando este servicio de la Diputación—, a la que exigieron el abono de las cantidades pendientes. «Aralia, paga lo que debes» fue una de las consignas más coreadas por las manifestantes, quienes denuncian que la empresa no les aplica la subida salarial estipulada. Según explicaron, sus retribuciones se sitúan actualmente entre los 11 y los 12 euros por hora, en función de los trienios, y aseguran que cobrar cada nómina se ha convertido en una frustración al comprobar que nunca reciben el importe acordado con el aumento.

Asimismo, denunciaron que la empresa no les paga el kilometraje desde que salen de sus domicilios, sino únicamente a partir del primer servicio que atienden en el día.

Las trabajadoras insistieron en la importancia de la labor que desempeñan, especialmente en los municipios de la provincia: «No somos invisibles, somos necesarias, somos imprescindible» y «Somos imprescindibles en el mundo rural» fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en sus pancartas.

Las participantes también denunciaron la precariedad de sus condiciones laborales y recordaron que la calidad del servicio afecta directamente a las personas dependientes y mayores a las que atienden: «Nuestros usuarios merecen dignidad», señalaba otro de los carteles, junto a lemas como «Aralia da precariedad» y «Exigimos nuestros derechos».

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La concentración ha contado con el apoyo de Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, y de otras personas que se acercaron para mostrar su solidaridad. Las empleadas reclaman una solución inmediata a los impagos y defienden que el servicio de ayuda a domicilio es esencial para garantizar la atención y la permanencia de muchas personas en el medio rural.

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