Zamora, Canarias y Montevideo, unidas por la música y una interpretación con conciencia social: "El maltrato psicológico es mucho más silente, pero igual de dañino"

La Fundación CajaCanarias coproduce la ópera de cámara "Él. De las tinieblas a la luz", cuyo estreno absoluto tiene lugar este sábado en el Festival Little Ópera de Zamora, antes de llevarse en noviembre a Canarias y a Montevideo (Uruguay). El presidente de la Fundación, músico y experto en ópera, Humberto Orán, pone en valor la figura de la lagunera Mercedes Pinto y considera "de justicia" adaptar al mundo lírico la obra autobiográfica de la autora canaria que Buñuel llevó al cine y que aborda "el maltrato psicológico, que es mucho más silente, pero igual de dañino", subraya.

¿Cómo la Fundación CajaCanarias se ha involucrado en la coproducción de una ópera como “Él. De las tinieblas a la luz”, cuyo estreno absoluto tiene lugar este sábado en Little Ópera?

2026 es un año muy emblemático, enormemente importante. No solo porque se está conmemorando el 300 aniversario de la fundación de Montevideo, que fue creada, entre otros, por familias canarias, concretamente tinerfeñas; sino que además se cumple también el centenario de la edición de la novela “Él”, de Mercedes Pinto, que fue editada por una editorial muy importante también uruguaya y que fue llevada al cine en una espléndida película de Buñuel; y a la vez también se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Mercedes Pinto. Por todo ello, en una conversación fortuita que tuve con la directora de Little Opera Zamora, puse sobre el tapete esa propuesta y ella se mostró súper interesada. El libreto es de la directora de escena italoargentina Rita Consentino, la partitura la escribió en tiempo récord una canaria con una trayectoria internacional muy importante como es Laura Vega y la dirección musical corre a cargo del director artístico del teatro Solís de Montevideo, Martín Jorge.

¿Cómo surgió la colaboración en la producción de CajaCanarias, Little Opera y ese teatro referente en ópera de la capital uruguaya?

Creíamos que era obligado ofrecerles al menos la posibilidad de la participación de Montevideo y el Teatro Solís se volcó inmediatamente. Dijo que sí, porque tenían como suya, como uruguaya, a Mercedes Pinto. Eso te demuestra el calado cultural, intelectual y el trabajo ímprobo que hizo en defensa de los derechos humanos y de la mujer Mercedes Pinto en su estancia en Uruguay, porque vivió en otros lugares de Latinoamérica también.

¿Tras el estreno en Zamora, tienen en mente llevar también esa ópera de cámara a otros lugares?

Sí, tanto a Canarias como a Montevideo. Lo que pasa es que, por deferencia, se ha dejado que el estreno de la ópera en Canarias sea en el Teatro Leal de La Laguna, porque Mercedes Pinto era lagunera y nos pareció de justicia, por decirlo así, que esa ópera de cámara relacionada con “Él” levantara el telón allí. La ópera es en realidad una adaptación de la novela “Él” de Mercedes Pinto, no es un libreto fidedigno, de ahí que el título sea “Él. De las tinieblas a la luz”, porque esta estupenda directora de escena, que también es guionista y una mujer de teatro importantísima, entre otras muchas cosas, que es Rita Consentino, ha hecho un libreto y una especie de adaptación que desde mi punto de vista es enormemente potente y refleja claramente quién fue Mercedes y quién fue el marido de Mercedes, quién fue él.

Humberto Orán, presidente de la Fundación CajaCanarias. / Lucas Anta

¿Tienen ya fecha para el estreno en La Laguna?

Sí, tanto en La Laguna como en Montevideo será en el mes de noviembre.

El libreto y la obra original de Mercedes Pinto acerca al mundo de la ópera y a los tiempos actuales una lacra social como la violencia de género y la violencia psicológica que sufrió la escritora lagunera hace ya un siglo, ¿eso es algo, en cierto modo, inédito?

Ese fue uno de los motivos, por lo que consideramos que no solo se hace a justicia a Mercedes Pinto y a su novela, sino que estábamos tratando un tema tristemente de rabiosa actualidad. Cuando lees la novela o lees el libreto o el artículo sobre la conferencia famosa que dio Mercedes Pinto en Madrid, te das cuenta de que eso es lo que se oye hoy en los telediarios y en las noticias, ese maltrato ya no físico, sino psicológico sobre todo, que es mucho más silente, pero igual de dañino. Nos pareció que se reunían todas las condiciones y todos los ingredientes perfectos para componer una ópera de cámara que guste al público, que es nuestra ambición, pero sobre todo también que ponga de manifiesto y que recuerde a la gente que va a la ópera a escuchar y a ver que eso está ahí todavía, y que estamos hablando de hace 100 años y de una mujer que murió hace 50.

Es maravillo cómo los países de Latinoamérica han acogido a los españoles, sobre todo del exilio, de una manera tan ferviente y tan potente, hasta el punto de que si sabemos de ellos y han sido grandes es porque estos países los han acogido y les han hecho caso

¿Por qué eligieron Zamora y el Festival Little Opera para el estreno absoluto?

Nos pareció que la época de verano, que es cuando se hace el Festival Little Opera, era un momento bueno para arrancar y reservar para noviembre el llevarla a Canarias y a Montevideo, juntar Canarias con Montevideo por una cuestión afectiva. La obra también viene a rendir homenaje, por decirlo así, a la República Oriental del Uruguay, y muy especialmente a Montevideo, porque acogieron a Mercedes Pinto con un amor, un afecto y una admiración extraordinarios. De hecho, en Uruguay hablan de la novelista, la columnista o la editora uruguayo-española Mercedes Pinto y en México la llaman mexicana-española. Es maravilloso cómo ciertos países de Latinoamérica, o prácticamente todos, han acogido a los españoles, sobre todo del exilio, de esa manera tan ferviente y tan potente, hasta el punto de que si sabemos de ellos y han sido grandes ha sido porque estos países los han acogido y les han hecho caso, mientras que de aquí se tuvieron que marchar por motivos obvios. En el caso de Mercedes Pinto, por la dictadura de Primo de Rivera, que la amenazó con expulsarla de España si ella no se iba, y decidió irse antes, claro.

¿Qué le parece a un experto musical como usted el planteamiento y la programación de un festival como Little Opera?

Magnífico. Así lo vi desde el primer momento. Un festival de ópera de cámara como este, porque es lo Little Opera viene a ser, y no porque sea un festival pequeño de concepto, sino por ser una versión camerística, un festival de ópera "de bolsillo". La idea es magnífica, muy fácilmente exportable y relativamente fácil patrocinarla, al menos más fácil que la ópera convencional, los grandes títulos verdianos, o puccinianos, o wagnerianos. Me parece que ha tenido una acogida extraordinaria, ha puesto a Zamora, sin lugar a la menor duda, en un puesto muy importante dentro de los teatros o de los festivales de ópera de España.

¿Se pueden esperar nuevas colaboraciones de la Fundación CajaCanarias con Little Opera o como productora de otras óperas?

La Fundación Caja Canarias no está especializada en ello, al contrario, esta es la primera experiencia que tiene, al menos en las últimas décadas, la única de la que tengo constancia que hay en una producción o coproducción operística, ni de cámara, ni de ópera convencional o tradicional. Con lo cual, estamos expectantes a ver cuál es el recorrido y el efecto que esto tiene, tanto en la sociedad canaria como en la sociedad española y, en este caso, latinoamericana, porque eso nos puede animar mucho a volver a colaborar en algún proyecto que tenga, lógicamente, que ver con Canarias y con sus gentes.

¿Cómo ha sido su aterrizaje en estos siete meses que lleva con la presidencia de la Fundación CajaCanarias?

Estupenda, porque llegué a una Fundación muy engrasada, con mucha experiencia, con un equipo humano fabuloso, con un director general que hace viable y fácil todo y es importantísimo para mí. De hecho, si yo acepté ese puesto es porque sabía que al frente de la dirección general había un señor jurista de profesión que es espléndido, hace un trabajo magnífico y eso para un presidente es sencillamente vital, sin eso te encuentras como medio desnudo. Estoy muy contento porque el equipo humano que configura la Fundación es de primerísima clase.

La Fundación CajaCanarias tendrá un espacio cultural nuevo en Madrid, vamos a tener una sede en la Península y otra en Latinoamérica

¿Tienen en mente abrir nuevos lazos de la fundación con Madrid, qué proyectos tienen al respecto?

Sí, puedo decir que la Fundación CajaCanarias ha comprado lo que podríamos llamar un espacio cultural nuevo en Madrid, en la calle Fernando el Santo, en una calle emblemática de Madrid, que va a ser un lugar de encuentro del mundo de Canarias, y de los canarios con el resto del mundo. Lógicamente, vamos a seguir generando sinergias de colaboración potente para que nuestros artistas, nuestros pintores, nuestros escultores, nuestros actores, nuestros músicos, etc., que son potentísimos, puedan proyectarse con mayor facilidad sin tener que hacer ese viaje de Canarias a la Península. Vamos a tener una sede en la Península y pronto tendremos otra en Latinoamérica. Nuestra intención es seguir creciendo, pero lógicamente, un crecimiento continuo, con objetividad, sabiendo hasta qué punto y cómo podemos crecer. Canarias se lo merece, y los canarios también.

¿A partir de cuándo va a estar abierta esa nueva ventana de Canarias en Madrid que va a ser ese nuevo espacio cultural?

Yo diría, no quisiera equivocarme, que en el primer trimestre del año que viene si la remodelación del local nos lo permite. El local está impecable, pero requiere un trato fino porque queremos tener una sede, si es posible, de referencia, moderna, vanguardista y polivalente.

Las fundaciones manejamos un abanico amplísimo de posibilidades, se abren unas convocatorias para que todo el mundo pueda hacer proyectos sociales, culturales, científicos, etc., y se dotan de un importe económico que les permite muchas veces, a las personas o a ciertas instituciones, manejarse, crecer y generar visibilidad

¿Qué papel y qué responsabilidad tienen las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros a la hora de potenciar la cultura y también de dar apoyo social al territorio en el que se asientan?

Por lo que yo conozco, todas ellas hacen una labor extraordinaria porque muchísimas veces echamos una mano a proyectos muy importantes que lo público no contempla, o no llega, o desestima simplemente por un exceso de proyectos presentados. Muchas veces son las fundaciones las que realmente apuestan por un artista, por un evento social importante de ayuda humanitaria, o las que echan una mano a los bancos de alimentos, a las instituciones que trabajan con niños con problemas, con discapacidad, con enfermedades raras, todo ese tipo de cosas. Es decir, las fundaciones manejamos un abanico amplísimo, amplísimo, de posibilidades y, lógicamente, se abren unas convocatorias para que todo el mundo pueda hacer proyectos sociales, culturales, científicos, etc., y se dotan de un importe económico que les permite muchas veces, a las personas o a ciertas instituciones, manejarse, crecer y generar visibilidad.

De las cuatro patas que tiene la Fundación CajaCanarias, cultura, área social, educación y deporte, ¿cuál va a ser la que va a tener un mayor protagonismo en su etapa como presidente?

A mí lo cultural me tira mucho, pero ya le tiraba a la Fundación CajaCanarias antes de llegar yo. Ha sido impresionante la cantidad de premios relacionados con el mundo de la poesía, la literatura, la novela, el cortometraje, la música, etc. Y luego, en aspectos sociales, atendemos infinidad, o al menos muchas instituciones que trabajan con la tercera edad, para los migrantes, hospitales que atiendan a gente que llega en pateras, instituciones especializadas en niños con enfermedades raras, en ancianos. El abanico es amplísimo porque son amplísimas las necesidades sociales que demanda Canarias actualmente. La Fundación maneja unos fondos suficientes como para poder atender todos estos palos que, como te comento, son amplísimos, y cada vez más, porque van surgiendo nuevas necesidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora instalado en todas nuestras actuaciones sociales, culturales, de todo tipo, la traducción al lenguaje de signo. También estamos prestando mucha atención a todo lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio y la conservación de la naturaleza, ámbitos en los que tenemos muchísimos proyectos.

Estamos en un momento de reflexión en la Fundación CajaCanarias, nuestro objetivo, más que hacer más, es hacerlo mejor, hacer las cosas lo mejor posible

El año pasado en la Fundación tuvieron 382 actividades que llegaron a más de 234.000 beneficiarios, ¿el objetivo para este año pasa por mantener ese listón tan alto?

Estamos en un momento de reflexión. La fundación, como cualquier otra entidad, tiene que replantearte por dónde van las cosas en la vida, sino todos los días, sí todos los meses. Ahora estamos pensando que nuestro objeto y nuestro objetivo, más que hacer más, es hacerlo mejor. Hacer las cosas lo mejor posible, más que generar el mayor número de actividades posible. Lo que pasa es que también queremos atender todas las posibilidades que se nos plantean cuando tienen calidad y son abordables, pero claro, la demanda es tremenda. La fundación se ha convertido en una institución muy demandada en sus propios espacios culturales. Tenemos dos, por no decir, tres salas en la propia Fundación CajaCanaria en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos un espacio cultural maravilloso en Santa Cruz de la Palma. Tenemos una casa que no ha sido abierta todavía, pero va a ser abierta en breve, en La Laguna. Otra en Vegueta, en el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria. Y próximamente la de Madrid, más el proyecto que hablamos de Latinoamérica, que queremos también tener una sede ahí en el futuro. Todo eso nos obliga también a replantearnos qué queremos hacer de mayores, por así decirlo.