El secreto saludable que Zamora regala cada amanecer

Hay una Zamora que comienza antes de que amanezca, cuando aún no han abierto los comercios ni arrancado los autobuses. Es la ciudad silenciosa de las primeras luces, cuando el cielo empieza a aclararse sobre el Duero, las murallas y el casco histórico.

En estas fechas, el crepúsculo civil comienza en torno a las 6.33 horas y el sol aparece alrededor de las 7.08 horas. Es un intervalo breve, pero suficiente para transformar el paisaje: la piedra románica cambia de tonalidad, el río refleja los primeros colores del día y los campos pasan de la penumbra a la luz.

Para muchos zamoranos, ese momento forma parte de una rutina cotidiana: caminar, correr, sacar al perro o desplazarse al trabajo. Más allá de su valor paisajístico, la ciencia señala beneficios de la luz natural en las primeras horas del día.

Una ciudad especialmente propicia para recibir la luz de la mañana

Zamora reúne condiciones singulares para disfrutar del amanecer. Su tamaño permite alcanzar rápidamente zonas abiertas, mientras que el Duero, los miradores y el casco antiguo ofrecen perspectivas muy diferentes de la salida del sol.

Las riberas del río permiten observar cómo la claridad avanza sobre el agua, mientras que desde el castillo o la Catedral el horizonte se abre hacia amplias zonas de la provincia. También los accesos hacia Tierra del Pan, Sayago o Toro ofrecen paisajes despejados.

El amanecer como señal para el reloj interno

El cuerpo humano funciona mediante ritmos circadianos ciclos biológicos de unas 24 horas que regulan el sueño, la temperatura corporal o el metabolismo.

La luz de la mañana actúa como sincronizador del reloj interno. Unas células de la retina detectan la claridad y envían la información al cerebro, ayudando a reducir la somnolencia y mejorar el estado de alerta.

Salir a caminar poco después del amanecer envía un mensaje claro al organismo: el día ha comenzado. Esto contribuye a ordenar la secreción de melatonina, la hormona del sueño.

Beneficios para el ánimo y la energía diaria

La luz natural también influye en el cortisol, una hormona clave en el despertar que activa el metabolismo y aporta energía.

Además, existe relación entre la exposición a la luz diurna y el estado de ánimo, a través de sustancias como la serotonina. No cura trastornos por sí sola, pero forma parte de hábitos saludables junto al ejercicio y el descanso.

En una provincia con inviernos fríos y días de niebla, aprovechar la luz natural cobra especial importancia. Incluso con cielo cubierto, la iluminación exterior es superior a la de interiores.

Marcos Llorente y la popularización del amanecer

El futbolista Marcos Llorente ha contribuido a popularizar esta práctica al afirmar que contempla el amanecer casi a diario, incluso en días nublados.

La ciencia respalda parte de este hábito: la luz matinal mejora la sincronización circadiana y el descanso, aunque no avala afirmaciones más extremas sobre la salud.

El amanecer no elimina los riesgos del sol

Es importante diferenciar la luz visible de la radiación ultravioleta. Ver amanecer no protege frente a quemaduras ni elimina el riesgo de daño en la piel.

No es necesario exponerse sin protección: basta con recibir luz ambiental, evitando mirar directamente al sol y utilizando protección cuando sea necesario.

Una rutina sencilla al alcance de todos

La propuesta es simple: adelantar unos minutos la salida de casa, caminar junto al Duero o acercarse a un mirador.

En Zamora, el amanecer no es solo un fenómeno astronómico, sino una forma de redescubrir la ciudad y mejorar el ritmo diario. Ver salir el sol no hace a nadie invulnerable, pero puede ayudar a dormir mejor, estar más despierto y comenzar el día con equilibrio.