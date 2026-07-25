Nuevos pasos para que el antiguo Palacio Provincial se convierta en un espacio cultural

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el gasto y el expediente de contratación para la ejecución de la segunda fase del proyecto de adaptación de espacios del antiguo Palacio Provincial de Zamora para su uso como salas de exposición al público, “una actuación que supone un nuevo paso en la recuperación integral del histórico inmueble para su apertura a la ciudadanía”, se destaca desde la institución provincial.

La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, acordándose igualmente la apertura del procedimiento de adjudicación y la publicación de la licitación en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 599.934,34 euros, IVA incluido, de los que 495.813,50 euros corresponden al presupuesto de ejecución y 104.120,84 euros al IVA, y será financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación Provincial consignados en el presupuesto de 2026.

Un nuevo referente cultural para Zamora

Con esta segunda fase, la Diputación continúa avanzando en su objetivo de convertir este edificio ubicado en la calle Ramos Carrión en un espacio cultural “de referencia para la ciudad y la provincia, recuperando y poniendo en valor un edificio histórico para su disfrute por parte de ciudadanos y visitantes”, se destaca.

Exterior del palacio, entre la calle Ramos Carrión y Alfonso XII / Cedida

El proyecto contempla la transformación de la antigua sala de recaudación en una moderna sala de exposiciones temporales, preparada para albergar tanto muestras procedentes de los fondos de la propia institución provincial como exposiciones itinerantes de alto nivel.

Para ello, el espacio será dotado de todos los requisitos técnicos exigidos por este tipo de instalaciones culturales, incorporando un sistema específico de climatización para garantizar la adecuada conservación de las obras; iluminación técnica adaptada a espacios expositivos; sistemas de seguridad y videovigilancia, renovación completa de la instalación eléctrica y espacios técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio.

Mejor accesibilidad y circulación de las obras

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la actuación sobre los accesos desde la calle Alfonso XII. Las obras permitirán mejorar las condiciones de evacuación conforme a la normativa vigente y facilitar tanto la entrada del público como el movimiento de piezas expositivas de gran formato. Para ello se construirá una nueva escalera adaptada y se instalará un montacargas, que permitirá trasladar las obras entre distintas plantas del edificio de forma segura y eficiente.

Interior del antiguo Palacio de la Diputación / Cedida

Igualmente, se intervendrá en distintas zonas de circulación y en la planta semisótano para mejorar la accesibilidad general del inmueble y adecuarlo a su futuro uso público.

Conservación del patrimonio histórico

La intervención incluye también actuaciones destinadas a garantizar la conservación del edificio. Entre ellas, destaca la sustitución de un forjado de madera que presenta daños provocados por humedades y por el ataque de xilófagos, eliminando una patología activa que podía llegar a comprometer elementos patrimoniales situados en plantas superiores.

Asimismo, se renovarán los aseos, se actualizarán diversas instalaciones y se acondicionarán espacios técnicos imprescindibles para el funcionamiento del futuro centro expositivo.

La actuación afectará aproximadamente a 500 metros cuadrados del inmueble y se desarrollará bajo control arqueológico permanente, debido al elevado valor histórico del edificio y a su ubicación dentro del conjunto histórico de Zamora.

Segunda fase de un proyecto global de recuperación

Esta nueva licitación constituye la segunda fase del proceso de recuperación del antiguo Palacio Provincial, un proyecto que persigue reforzar la dimensión cultural del inmueble y abrir nuevos espacios históricos al público con las máximas garantías de seguridad, accesibilidad y calidad.

Una de las salas del palacio / Cedida

La Diputación continúa así avanzando en la puesta en valor de “uno de los edificios más representativos de la ciudad, adaptándolo a las necesidades actuales sin renunciar a la conservación de sus valores arquitectónicos y patrimoniales”, se subraya.

Primera fase en ejecución

Paralelamente, están en marcha las obras correspondientes a la primera fase de accesibilidad y adecuación del edificio, adjudicadas a la empresa Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (Rearasa) por un importe de 538.342,61 euros, IVA incluido.

Esta actuación permitirá crear una Oficina de Turismo conjunta entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, incorporando un elevador accesible, un nuevo vestíbulo, despachos de atención al público, espacios audiovisuales y zona wifi, además de mejorar la eficiencia energética del edificio y restaurar zonas afectadas por humedades.

La solución de accesibilidad contempla un recorrido completamente accesible desde la calle Alfonso XII mediante la instalación de un elevador de doble embarque y una nueva escalera de acceso al vestíbulo principal.

También se reorganizarán los actuales aseos para crear un baño adaptado, un espacio técnico destinado a comunicaciones y dependencias para el personal.

Un edificio estratégico en el centro histórico

El antiguo Palacio Provincial ocupa una posición privilegiada en el corazón del casco histórico de Zamora, junto a la plaza de Viriato y muy próximo a la Plaza Mayor.

Su entorno concentra algunos de los principales equipamientos culturales e institucionales de la ciudad, como la sede de la Diputación Provincial, el Parador de Turismo, el Archivo Provincial, el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Teatro Ramos Carrión y el Obispado.

El inmueble, situado entre la calle Ramos Carrión y la calle Alfonso XII, dispone de una parcela de 1.106 metros cuadrados y constituye uno de los edificios históricos más representativos del patrimonio provincial.

Con las obras previstas en ambas fases, la Diputación de Zamora continúa impulsando un ambicioso proyecto de recuperación patrimonial "que permitirá convertir el antiguo Palacio Provincial en un espacio plenamente accesible, energéticamente eficiente y preparado para albergar una programación cultural de primer nivel, reforzando la oferta expositiva de la capital y recuperando para el uso ciudadano uno de los inmuebles históricos más emblemáticos de la provincia", se resume.