Un incendio de un contenedor frente al Corazón de María moviliza a los bomberos

El fuego desatado en un contenedor situado en la carretera de Almaraz, frente al colegio Corazón de María, ha movilizado al Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora que ha desplazado una dotación hace escasos minutos para sofocar y controlar el incendio, según fuentes próximas consultadas por este diario.

El suceso ha tenido lugar hacia las 20.40 horas, cuando una llamada alertaba del suceso con la consiguiente movilización de un camión cisterna, entre otros medios. A esta hora, los bomberos permanecen en el lugar del siniestro.