Evacuados otros siete municipios del Valle del Tiétar por el avance del incendio de Burgohondo

Las autoridades ordenaron este sábado 25 de julio la evacuación preventiva de otros siete municipios del Valle del Tiétar debido a la evolución desfavorable del incendio forestal originado en Burgohondo, en la provincia de Ávila. La medida afecta a Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, cuyos vecinos están siendo dirigidos hacia Arenas de San Pedro, Candeleda y Talavera de la Reina.

Los desalojos se acordaron ante la proximidad de las llamas, la presencia de humo y el riesgo de una propagación rápida a través de las copas de los árboles. El operativo activó los protocolos de evacuación con el objetivo de preservar la seguridad de la población civil ante un fuego que afronta ya su cuarta jornada y que las autoridades consideran uno de los episodios forestales más graves registrados en los últimos años en Castilla y León.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, explicó que las decisiones fueron adoptadas después de una reunión previa para analizar los trabajos realizados durante la noche, un encuentro del Centro de Coordinación Operativa, CECOP, de ámbito nacional, y la posterior reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI.

Sen señaló que durante la noche se había abierto una “ventana de oportunidad” por la mejoría temporal de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, los equipos solo pudieron completar una parte de los trabajos previstos debido a los continuos cambios del tiempo y a las circunstancias que rodean a los dos incendios activos en Ávila y la Comunidad de Madrid: “Estamos hablando ya de la cuarta jornada de un incendio que es de los más graves que hemos podido tener en los últimos tiempos”, afirmó.

Según las estimaciones iniciales, las nuevas evacuaciones podrían afectar a unas 30.000 personas. La cifra definitiva dependerá del número de residentes habituales, visitantes y propietarios de segundas residencias que se encuentren actualmente en los municipios afectados, una zona muy vinculada a la Comunidad de Madrid por su proximidad y su atractivo turístico: “Estamos hablando de desalojos preventivos, priorizando, como no puede ser de otra manera y como venimos haciendo desde que se iniciaron estos incendios, la vida de las personas sobre cualquier otra situación”, subrayó Sen.

Las autoridades decidieron iniciar los desalojos con antelación debido al elevado volumen de población potencialmente afectada y al número limitado de carreteras disponibles para canalizar las salidas. Parte de los residentes ya había abandonado las localidades por sus propios medios antes de que comenzara la evacuación organizada.

Las alertas Es-Alert fueron enviadas a los teléfonos móviles de los vecinos y los desalojos se coordinan con los alcaldes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia. La Junta de Castilla y León trabaja también en la evacuación prioritaria de los residentes de centros sociosanitarios y de las personas especialmente vulnerables.

Los responsables del operativo ya se han puesto en contacto tanto con los alcaldes de los municipios evacuados como con los de las localidades que recibirán a los afectados.

Carreteras cortadas

Las vías afectadas, todas ellas en nivel negro, son las siguientes:

N-403: del kilómetro 82 al 100.

del kilómetro 82 al 100. AV-502: del kilómetro 0 al 19,34 y del 18,81 al 31,48.

del kilómetro 0 al 19,34 y del 18,81 al 31,48. AV-512: del kilómetro 0 al 6,62.

del kilómetro 0 al 6,62. AV-504: del kilómetro 0 al 6,44.

del kilómetro 0 al 6,44. AV-562: del kilómetro 0 al 14,200. El corte total se prolonga hasta Robledo de Chavela, en conexión con la M-539.

del kilómetro 0 al 14,200. El corte total se prolonga hasta Robledo de Chavela, en conexión con la M-539. AV-902: del kilómetro 0 al 6.

del kilómetro 0 al 6. AV-901: del kilómetro 0 al 9.

del kilómetro 0 al 9. AV-904: del kilómetro 0 al 2,900.

del kilómetro 0 al 2,900. AV-503: del kilómetro 25,5 al 39,06.

Salidas por la CL-501 y centros de recepción

Los habitantes de Piedralaves y La Adrada deben abandonar la zona a través de la carretera CL-501 en dirección a Arenas de San Pedro.

Los vecinos de Sotillo de la Adrada, Casillas, Santa María del Tiétar y Navahondilla serán conducidos también por la CL-501 hasta La Adrada. Desde allí podrán continuar hacia La Iglesuela por la AV-930 y la CM-5053 como itinerario alternativo.

Casavieja también se encuentra entre las localidades evacuadas y su salida se está organizando mediante la CL-501.

Los principales centros de recepción habilitados se encuentran en Arenas de San Pedro y Candeleda, aunque Talavera de la Reina figura igualmente entre los destinos previstos para la reubicación de los afectados. Parte de los desplazamientos se realizará por carreteras pertenecientes a Castilla-La Mancha.