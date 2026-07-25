Día de los abuelos en Zamora: Cuidar a quienes han cuidado toda la vida

Una generación que continúa siendo un pilar fundamental para muchos hogares merece ser homenajeada continuamente. Y este domingo lo será, con la celebración del Día de los Abuelos, que se conmemora cada 26 de julio. Más allá del cariño y la experiencia que desprenden, los abuelos son indispensables para la conciliación familiar en estos tiempos, cuidando de hijos y nietos, acompañando en las tareas del día a día y, en muchas familias, siendo un apoyo imprescindible para la economía doméstica. Una contribución silenciosa, pero esencial.

Esta realidad social adquiere un significado especial en provincias como Zamora, con la mayor proporción de población envejecida de España y entre las diez primeras de Europa. Es en territorios como este donde garantizar los cuidados de calidad para las personas mayores constituye uno de los principales retos sociales y demográficos.

Un mayor zamorano, sentado en un banco de la calle Santa Clara. / JOSE LUIS FERNANDEZ

A esto hay que añadir que, debido a las circunstancias de muchas localidades de la provincia, envejecer en los pueblos significa hacerlo en soledad o con los hijos y familiares viviendo a cientos de kilómetros. De ahí que cobre especial importancia garantizar que estas personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas con seguridad y autonomía, siempre con los apoyos necesarios. Unos apoyos que, conscientes de esta realidad y de las dificultades que afrontan muchas personas mayores para seguir viviendo en sus hogares, se aportan desde instituciones como la Fundación Intras.

Red de servicios de proximidad

Con una larga experiencia en el sector de los cuidados, ha llegado a confeccionar una red de servicios de proximidad que busca dar respuesta a un reto que se plantea como urgente, el de ayudar a envejecer con autonomía, apoyos y calidad de vida. Con este objetivo la entidad atiende actualmente a más de 500 personas en distintos municipios de la provincia y también en la capital, “mediante un modelo de atención centrado en la persona que combina la asistencia personal, el acompañamiento y programas de envejecimiento activo y prevención del deterioro cognitivo”, se enumera. Se trata de una forma de intervenir que no solo responde a las necesidades de quienes envejecen, “sino que contribuye también a dinamizar el medio rural, generar empleo de proximidad y favorecer que las personas puedan seguir formando parte de la vida de sus pueblos y barrios”, se destaca.

Una abuela pasea a su nieto por el casco antiguo. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Un ejemplo de este servicio diario está en Puebla de Sanabria, donde María del Rosario García Pérez acude en estos meses estivales al hogar de Josefa Sastre Castro desde hace cuatro años, creando un vínculo que va más allá de la relación entre una asistente personal y una usuaria. Fue la familia de Josefa quien se puso en contacto con Intras para buscar una ayuda en el día a día de una mujer de 82 años con discapacidad auditiva que disfruta de los meses de verano en su pueblo.

Acompañada y segura

“Los familiares de Josefa, que reside fuera de la provincia, buscaba la tranquilidad de saber que estaría acompañada para preparar las comidas, realizar algunas tareas domésticas y, en definitiva, estar pendiente de Josefa para lo que pudiera necesitar”, explican desde Fundación Intras. "Al principio le costó aceptar que alguien entrara en su casa, porque había tenido malas experiencias anteriores, pero poco a poco nos fuimos haciendo la una a la otra", recuerda Rosario.

María del Rosario García realiza las tareas domésticas. / Cedida

La paciencia, el respeto y la cercanía hicieron el resto. Con el paso de los meses, ambas fueron creando una relación muy especial e, incluso, una forma propia de comunicarse. "Hemos creado nuestro propio lenguaje: entre gestos, miradas y fotos en el móvil nos entendemos. Muchas veces no hacen falta palabras para saber cómo se encuentra”, asegura la asistente.

Programa de envejecimiento saludable

Además de este apoyo diario que presta en los domicilios, Fundación Intras desarrolla numerosos programas orientados a promover el envejecimiento activo y saludable. “Este modelo busca que las personas mayores no solo vivan más años, sino que lo hagan con mayor calidad de vida, autonomía y participación en su comunidad”, se argumenta.

En colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, la entidad organiza desde hace más de diez años tres talleres gratuitos de envejecimiento activo. El primero trabaja la memoria mediante ejercicios de estimulación cognitiva y técnicas para afrontar los olvidos cotidianos. El segundo utiliza la reminiscencia, recuperando recuerdos personales y elementos de la historia y las tradiciones zamoranas para ejercitar la memoria, el lenguaje y la atención. El tercer taller, el más novedoso, incorpora el cuidado de la salud emocional, abordando aspectos como la ansiedad, la depresión o las habilidades sociales.

Los mayores, en uno de los talleres del centro sociocultural Peromato. / Cedida

En el Centro Sociocultural Peromato funciona un “meeting center”, espacio para personas mayores que combina estimulación cognitiva, actividades grupales y convivencia, para evitar el aislamiento social que suele acompañar a estas situaciones. Allí también se utiliza Gradior, una aplicación desarrollada por Fundación Intras hace tres décadas que permite personalizar los ejercicios cognitivos, según las necesidades de cada persona, y que actualmente se emplea en numerosos centros de España.

Cuidar a los abuelos es cosa de todos, un deber de la sociedad que se apoya desde entidades como Fundación Intras, que ofrece estos servicios adaptados a las necesidades de cada usuario, siempre con la idea de alargar el máximo tiempo posible su autonomía y sus capacidades cognitivas, para que puedan seguir disfrutando de sus hijos y sus nietos durante muchos años más.