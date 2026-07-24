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Zamora suma 37 emprendedores más en el primer semestre de 2026, aunque acumula 82 menos que hace un año

El emprendimiento femenino impulsa la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la provincia, con un incremento del 1,4% en seis meses

Un hombre solicita información en la Ventanilla Única Empresarial de Zamora.

Un hombre solicita información en la Ventanilla Única Empresarial de Zamora. / Víctor Garrido (Archivo)

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Leticia Galende

Zamora

Zamora ha sumado 37 trabajadores autónomos en el primer semestre de 2026, alcanzando los 15.645 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al cierre de junio. Este incremento del 0,2% respecto a diciembre de 2025 refleja una ligera recuperación del colectivo tras los descensos registrados en los últimos meses.

Sin embargo, la evolución anual continúa siendo desfavorable. En comparación con junio de 2025, la provincia registra 82 autónomos menos, lo que supone una caída del 0,5%. Mientras Castilla y León pierde un 0,6% de sus trabajadores por cuenta propia en el último año, el conjunto de España mantiene una evolución positiva, con un crecimiento del 1,5%.

La recuperación experimentada durante el primer semestre también se aprecia en la evolución mensual. Solo entre mayo y junio, Zamora incorporó 36 nuevos autónomos, consolidando una tendencia de crecimiento que, por el momento, no logra compensar las pérdidas acumuladas durante el último año.

Por sexos, el emprendimiento femenino continúa sosteniendo la afiliación en la provincia. Desde diciembre, el número de mujeres autónomas ha aumentado en 69 personas (1,38% más), mientras que los hombres han descendido en 31 (0,3% menos). En términos interanuales, ellas también presentan un comportamiento más favorable, con un ligero incremento de 16 afiliadas (0,3% más), frente a la pérdida de 98 hombres autónomos (0,9% menos).

Por sectores, el crecimiento mensual se concentra principalmente en la hostelería, que gana 16 autónomos, y el comercio, con 15 nuevas altas, además de las actividades profesionales y artísticas. En cambio, la agricultura, principal actividad económica de la provincia, pierde nueve trabajadores por cuenta propia durante el último mes.

A pesar de la mejoría registrada en lo que va de año, Zamora mantiene un tejido empresarial fuertemente vinculado al sector agrario, que concentra el 27,2% de todos los autónomos de la provincia, muy por encima del porcentaje nacional, que se sitúa en el 7,3% y de la de Castilla y León, que está en el 19,5%.

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En conclusión, los datos ponen de manifiesto que la recuperación del trabajo autónomo continúa siendo lenta y que el principal desafío sigue siendo consolidar el crecimiento y frenar la pérdida de afiliación registrada en el último año.

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