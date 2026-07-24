Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Zamora Decide solicita a la Confederación Hidrográfica del Duero que se reconstruyan las zudas de Olivares y Gijón para mantener el ecosistema fluvial de Zamora. “Las zudas o presas de las aceñas o molinos hidráulicos son infraestructuras que contribuyen a garantizar un nivel de agua adecuado en el entorno de Zamora, también al mantenimiento de todos los animales y plantas de las riberas del Duero, ayudan a que las temperaturas no sean tan elevadas porque dulcifican el clima y tienen un papel fundamental en la conservación del rosario de islas e islotes fluviales que jalonan el cauce del río manteniendo las valiosas reservas de flora y fauna autóctona de la zona”, se explica desde la agrupación.

Zamora Decide ha indicado que la zuda de las aceñas de Gijón, aguas abajo de la ciudad, tiene la pared rota por varios sitios “desde hace por lo menos veinte años y estos derrumbes contribuyen a que el nivel del río sea veinte centímetros más bajo, en la zona entre el puente de piedra y las aceñas de Olivares, desecando la pared de la zuda, haciendo que desaparezca la verdina que es el alimento de muchos peces y provocando el descenso del agua en las riberas”, alertan.

Zudas en el Duero / Cedida

Por su parte, la zuda de las aceñas de Olivares lleva rota por dos sitios “desde hace diez años y si el Ayuntamiento y la Subdelegación no hacen nada, la confederación no se hará cargo de su reconstrucción jamás”, lamentan.

La mejor época para las obras

En la época del año en el que sería más fácil hacer esas obras, y después de la remodelación tanto de las aceñas de Gijón como de las infraestructuras hidráulicas de las aceñas de Olivares, desde Zamora Decide solicitan a la Confederación Hidrográfica del Duero “un compromiso para reconstruir las paredes de las zudas de Olivares y de las aceñas de Gijón en los próximos meses, porque es su responsabilidad y su competencia y como contribución a la mejora de la ciudad de Zamora en su necesaria preparación para afrontar el cambio climático que seguiremos padeciendo en los próximos años”.

Las zudas del Duero, a su paso por la ciudad. / Cedida

Por otra parte, Zamora Decide valora “positivamente” la inauguración del primer refugio climático de la ciudad en la entrada y parte baja del edificio de la Subdelegación del Gobierno, “aunque pensamos que hay muchos rincones y lugares mucho más adecuados. Si el Ayuntamiento de Zamora y la Subdelegación apoyan esta reivindicación, estaremos ayudando mucho más a la ciudad para prepararse para estos nuevos tiempos”, aplauden