El PSOE exige una fecha para la apertura definitiva del centro cívico de Zamora

El grupo parlamentario socialista ha registrado una pregunta oral en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para que la Junta explique las razones por las que el futuro centro cívico de Zamora continúa sin abrir sus puertas, “pese a que la finalización de las obras estaba prevista para junio de 2024”, recuerdan.

El proyecto forma parte de los grandes compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León con la ciudad de Zamora en el protocolo institucional firmado en 2017 junto al Ayuntamiento. “Aquel acuerdo incluía tres actuaciones emblemáticas: el Conservatorio Profesional de Música, el Museo de Semana Santa y el centro cívico”, enumeran desde el PSOE.

“Ocho años después, el balance dista mucho de las expectativas generadas. El Conservatorio continúa pendiente de finalización y sin fecha para su puesta en marcha; el Museo de Semana Santa avanza, pero también acumula retrasos respecto a la planificación inicial; y el centro cívico sigue sin estar terminado pese a que su plazo de ejecución concluyó hace más de dos años”, resumen.

5,8 millones de presupuesto

Las obras de rehabilitación y ampliación del antiguo Laboratorio de Control de Calidad fueron adjudicadas por cerca de 5,8 millones de euros, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. El nuevo edificio albergará un salón de actos con capacidad para más de 250 personas, salas polivalentes, espacios para asociaciones y diferentes servicios públicos, por lo que está llamado a convertirse en uno de los principales equipamientos de uso ciudadano de la capital zamorana.

“Sin embargo, desde la adjudicación del contrato la Junta ha aprobado distintas modificaciones administrativas, reajustes de anualidades y ampliaciones de plazo que han ido retrasando su puesta en funcionamiento, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara sobre cuándo podrán disfrutar de estas instalaciones los vecinos de Zamora”, denuncian los socialistas.

Aunque el centro cívico depende actualmente de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, el grupo parlamentario socialista formulará esta iniciativa en la Comisión de la Presidencia, donde reclamará información detallada sobre el estado de la obra, las modificaciones aprobadas durante su ejecución, el coste actualizado de la actuación y la fecha prevista para su apertura definitiva.

Iñaki Gómez ha reclamado que "durante la pasada campaña electoral el Partido Popular convirtió la palabra certezas en uno de sus principales lemas. Pues bien, eso es precisamente lo que hoy reclaman los zamoranos: certezas. Certezas sobre cuándo terminarán unas obras que deberían haber concluido hace más de un año; certezas sobre el coste final de la actuación; y certezas sobre cuándo dejarán de acumularse retrasos en proyectos estratégicos para la ciudad".

Derecho a conocer

Desde el PSOE, los procuradores zamoranos recuerdan que las infraestructuras públicas no pueden quedar atrapadas de forma permanente entre anuncios, modificaciones de contrato y nuevos calendarios. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué está ocurriendo con una inversión sufragada con fondos públicos y por qué un proyecto anunciado como prioritario sigue sin prestar servicio tantos años después de su presentación", ha seguido Gómez.

Para el grupo parlamentario socialista, el centro cívico representa mucho más que una obra. Es un espacio concebido para fortalecer la participación ciudadana, el tejido asociativo y la actividad social de Zamora. Precisamente por ello, consideran imprescindible “que la Junta abandone la política de los anuncios y ofrezca una explicación transparente sobre el estado real del proyecto y el horizonte de su finalización”.

"Las obras públicas no se inauguran cuando se anuncian; se inauguran cuando los ciudadanos pueden utilizarlas, y, en Zamora, demasiados proyectos siguen viviendo más en las notas de prensa que en la realidad", ha finalizado Gómez.