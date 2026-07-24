Portugal se une a Zamora para lograr el reconocimiento de la Unesco

La Fundación Rei Afonso Henriques, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, acoge el seminario científico en el que se trabaja para lograr que la Unesco otorgue a Zamora la denominación de Paisaje Cultural Transfronterizo del Duero Interior, en el que se incluye no solo la ciudad, sino también la comarca de Sayago y el Planato Mirandés.

Desde la fundación, su secretario, José Luis González Prada, apunta que se trata de “explorar las oportunidades de una intervención en todo este territorio que está unido a través del Duero, donde la naturaleza ha sido modulada por la mano del hombre, consiguiendo construir un paisaje cultural común que, hasta el momento, no ha sido tratado específicamente como tal”. De ahí que este trabajo de explorar todas las oportunidades que pueda ofrecer esta gestión compartida llegue a alcanzar un reconocimiento internacional, en este caso concreto, a través de la Unesco. “Además, eso permitiría relacionar este territorio con otro que es vecino por el oeste, como es el Alto Douro Vinhateiro”, vaticina González Prada.

Desde 2017

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zamora, el concejal de Turismo, Christoph Strieder, recuerda que fue en 2017 cuando se comenzó con la candidatura de Zamora Paisaje Cultural para Patrimonio Mundial de la Unesco, una labor que ha encontrado una continuidad a través de esta colaboración con Portugal, a través de la FRAH. “Lo que empezamos en el municipio de Zamora se ha ampliado hacia el territorio, primero hacia la provincia y ahora dando un paso más incluyendo a territorios de Portugal, así que se ha convertido en un proyecto transfronterizo de enorme atractivo, que aumenta nuestras posibilidades”, subraya.

Christoph Strieder (izquierda) y José Luis González Prada. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Con el paisaje cultural como base y las intervenciones realizadas por el hombre en el pasado en estos territorios, Strieder añade también la importancia de encarar este proyecto desde el presente. “Estamos trabajando con un patrimonio que tiene muchos siglos, pero que el intento de recuperarlo hará que cobre atractivo para el turismo, además de protegerlo”, explica. También considera importante poder llegar a acuerdos para una convivencia pacífica con realidades actuales, como puedan ser la concentración parcelaria o la inclusión de las renovables. “Conocer las tradiciones también aportan información para, por ejemplo, saber cómo sobrevivir en condiciones climáticas o energéticas cambiantes para poder mantener la vida”, añade.

Turismo con Portugal

Sobre el trabajo conjunto la vecina Portugal, el concejal del Ayuntamiento destaca que “turísticamente, nos interesa mucho la cooperación, crear productos y, después, tener realmente elementos que sean transfronterizos. Esto es nuevo, porque muchas empresas turísticas solamente trabajan en España o en Portugal y aquí tenemos esa ida que puede empujar el desarrollo económico”.

La reunión en la FRAH ha permitido que se presenten unas conclusiones por parte del equipo técnico multidisciplinar que está trabajando desde hace meses en esta candidatura, “lo que también permitirá el poder trabajar de forma ordenada y planificada, a través del uso de nuevas tecnologías, tareas que se gestionarán a través del Observatorio del Paisaje, un espacio permanente en la fundación que estará al servicio de esta iniciativa”, anuncia González.

Un momento de la reunión en la FRAH. / Cedida

El seminario cuenta con la participación de la gran mayoría de los 24 ayuntamientos implicados en el proyecto, a los que los responsables quieren implicar para lograr también el mayor respaldo social a la iniciativa.

Entrar en la lista indicativa

El siguiente paso es lograr que esta candidatura de Zamora y Portugal entre a formar parte de una lista indicativa de la Unesco. “Sería entrar en la lista no solo de un país, sino de dos”, advierte el secretario de la FRAH, quien recuerda que este año se cumple el 25 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad del Alto Douro Vinhateiro, una candidatura que se forjó desde la propia fundación, “y eso nos coloca en un territorio de oportunidades que debería llevarnos, en un corto plazo, a poder presentar esa solicitud para entrar en la lista indicativa de ambos países”, aspira.

Hasta llegar ahí, habrá que pasar por las entidades locales y las administraciones regionales. “Es una carrera que va a requerir tiempo, pero esperamos presentar resultados en el medio plazo”, concluye.