Nueva ola de calor a la vista en Zamora: el termómetro llegará a los 40 grados

Los incendios obligan a cortar seis carreteras del sureste de Madrid y cinco de Ávila

Seis carreteras madrileñas del sureste de la Comunidad de Madrid y otras cinco de la provincia de Ávila están afectadas con cortes de tráfico como consecuencia de los incendios declarados en las últimas horas en ambas provincias. Según informa la Dirección General de Tráfico, a las 17:30 horas es este viernes, permanecen cerradas al tráfico en la Comunidad de Madrid los siguientes tramos de vías en ambos sentidos o de forma parcial:

- La M-507, entre los kilómetros 18,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

- La M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.

- La M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias. Tamqbien cortada en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa

- La M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

- La M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería: cortada en sentido decreciente hasta Colmenar del Arroyo.

- La M-512, entre los kilómetros 13,5 y 22, desde el cruce con la M-539 hasta la M-501.

Por otro lado, en la provincia de Ávila, hay siete vías afectadas, cinco de ellas cortadas, por lo que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha pedido revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje:

- La AV-502, entre los kilómetros 0,0 y 19,34, en sentido creciente, entre Navalperal de Pinares y Cebreros y la misma vía entre los kilómetros 19,81 y 31,48, en ambos sentidos, entre Cebreros y La Atalaya.

- La AV-503, entre los puntos 25,5 y 39,06, en sentido creciente, entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros.

- La AV-504, entre los kilómetros 0,1 y 6,44, en sentido creciente, entre Cebreros y Poblado de Burguillo.

- La AV-512, entre lo puntos 0,1 y 6,62, en sentido creciente, entre Cebreros y El Tiemblo.

- La AV-562, entre los kilómetros 0,1 y 14,12, en sentido creciente, entre Cebreros y El Queixigal.

- La AV-902, entre los puntos 6,0 y 0,0, en sentido decreciente, entre El Queijigo y Burghondo.