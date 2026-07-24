Nueva ola de calor a la vista en Zamora: el termómetro llegará a los 40 grados
"Temperaturas por encima de lo normal", advierte la Agencia Estatal de Meteorología
"Tendencia para la próxima semana: predominio de sol y temperaturas máximas por encima de lo normal". Ese es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días. El respiro del que disfruta Zamora durante estos días con temperaturas máximas de 30 grados será efímero y a partir de la próxima semana llegará una nueva ola de calor. Así se deduce del parte meteorológico de la Aemet para los próximos días.
La tregua térmica solo durará hasta el domingo y este sábado la probabilidad de precipitaciones asciende al 75% por lo que no se descartan chubascos durante toda la jornada. La estabilidad regresará el domingo y a partir del lunes comenzará la escalada de las temperaturas con 34 grados de máxima. Durante el martes y el miércoles los valores máximos serán de 38 grados y el jueves se alcanzarán los 40 grados para ir despidiendo el mes de julio con una nueva ola de calor.
Previsión del tiempo en Zamora
Calor e incendios: qué hacer ante el humo
Las altas temperaturas y la baja humedad continúan complicando la extinción de los incendios forestales en España que han provocado la evacuación de miles de personas. En consecuencia, la calidad del aire está empeorando y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ofrece unas pautas para reducir la exposición al humo procedente del fuego, una mezcla de gases y partículas microscópicas que pueden irritar ojos y vías respiratorias, además de agravar enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. Son estas:
- Limitar al máximo la exposición al humo, reduciendo toda actividad al aire libre. Para los trabajos que deban ser realizados utilizar la protección adecuada.
- En las salidas al exterior se recomienda utilizar mascarillas FFP2 y gafas de protección para prevenir la irritación ocular y de las mucosas.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Evitar actividades que generen más contaminación dentro del hogar, como encender velas o fumar.
- Puede utilizarse el aire acondicionado evitando que en el intercambio se introduzca aire del exterior. Los filtros de alta eficiencia y mantener un correcto mantenimiento del equipo previenen problemas en la calidad de aire en el interior del hogar.
- En caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con el médico y seguir el tratamiento prescrito.
- Seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a las alertas.
Miedo e incertidumbre en el turismo rural ante la sucesión de incendios que azota a España
La catastrófica situación que están provocando este verano los incendios en España deja al turismo rural ante un panorama inseguro, en el que se prevén graves pérdidas económicas y para el que no existe una solución a corto plazo, según han declarado este viernes las asociaciones del sector. "Esta mañana me llamaba gente que tenía reservas en Ávila y querían anularlas para buscar en otras zonas de Castilla y León", ha lamentado el presidente de la Red Española de Turismo Rural (Redtur), Luis Ángel Chico, en declaraciones a Efe.
El consejero madrileño admite que el incendio está “fuera de capacidad de extinción”
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que el incendio que afecta al suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que la cabeza del fuego está “fuera de capacidad de extinción”. Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), Novillo ha explicado que la cabeza del incendio avanza hacia Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, una zona donde “no se puede atacar”, debido a la intensidad del fuego y a las fuertes rachas de viento.
Los incendios obligan a cortar seis carreteras del sureste de Madrid y cinco de Ávila
Seis carreteras madrileñas del sureste de la Comunidad de Madrid y otras cinco de la provincia de Ávila están afectadas con cortes de tráfico como consecuencia de los incendios declarados en las últimas horas en ambas provincias. Según informa la Dirección General de Tráfico, a las 17:30 horas es este viernes, permanecen cerradas al tráfico en la Comunidad de Madrid los siguientes tramos de vías en ambos sentidos o de forma parcial:
- La M-507, entre los kilómetros 18,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.
- La M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.
- La M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias. Tamqbien cortada en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa
- La M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
- La M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería: cortada en sentido decreciente hasta Colmenar del Arroyo.
- La M-512, entre los kilómetros 13,5 y 22, desde el cruce con la M-539 hasta la M-501.
Por otro lado, en la provincia de Ávila, hay siete vías afectadas, cinco de ellas cortadas, por lo que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha pedido revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje:
- La AV-502, entre los kilómetros 0,0 y 19,34, en sentido creciente, entre Navalperal de Pinares y Cebreros y la misma vía entre los kilómetros 19,81 y 31,48, en ambos sentidos, entre Cebreros y La Atalaya.
- La AV-503, entre los puntos 25,5 y 39,06, en sentido creciente, entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros.
- La AV-504, entre los kilómetros 0,1 y 6,44, en sentido creciente, entre Cebreros y Poblado de Burguillo.
- La AV-512, entre lo puntos 0,1 y 6,62, en sentido creciente, entre Cebreros y El Tiemblo.
- La AV-562, entre los kilómetros 0,1 y 14,12, en sentido creciente, entre Cebreros y El Queixigal.
- La AV-902, entre los puntos 6,0 y 0,0, en sentido decreciente, entre El Queijigo y Burghondo.
Más de 40.000 madrileños permanecen evacuados o confinados por el incendio
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que más de 40.000 personas permanecen evacuadas o confinadas por el incendio que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid, una cifra que ha calificado de “muy significativa” y que podría aumentar en las próximas horas si el fuego continúa avanzando. Al término de la reunión de la tarde de este viernes del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), Martín ha explicado que el incendio, originado en los focos de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, ha superado Navas del Rey y avanza hacia el norte impulsado por las fuertes rachas de viento.
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