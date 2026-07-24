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Nueva ola de calor a la vista en Zamora: el termómetro llegará a los 40 grados

"Temperaturas por encima de lo normal", advierte la Agencia Estatal de Meteorología

Ola de calor en Zamora: un termómetro marca 40 grados.

Ola de calor en Zamora: un termómetro marca 40 grados. / Victor Garrido / LZA

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Isabel Rodríguez

"Tendencia para la próxima semana: predominio de sol y temperaturas máximas por encima de lo normal". Ese es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días. El respiro del que disfruta Zamora durante estos días con temperaturas máximas de 30 grados será efímero y a partir de la próxima semana llegará una nueva ola de calor. Así se deduce del parte meteorológico de la Aemet para los próximos días.

La tregua térmica solo durará hasta el domingo y este sábado la probabilidad de precipitaciones asciende al 75% por lo que no se descartan chubascos durante toda la jornada. La estabilidad regresará el domingo y a partir del lunes comenzará la escalada de las temperaturas con 34 grados de máxima. Durante el martes y el miércoles los valores máximos serán de 38 grados y el jueves se alcanzarán los 40 grados para ir despidiendo el mes de julio con una nueva ola de calor.

Previsión del tiempo en Zamora

Previsión del tiempo en Zamora.

Previsión del tiempo en Zamora. / Aemet

Calor e incendios: qué hacer ante el humo

Las altas temperaturas y la baja humedad continúan complicando la extinción de los incendios forestales en España que han provocado la evacuación de miles de personas. En consecuencia, la calidad del aire está empeorando y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ofrece unas pautas para reducir la exposición al humo procedente del fuego, una mezcla de gases y partículas microscópicas que pueden irritar ojos y vías respiratorias, además de agravar enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. Son estas:

Noticias relacionadas y más

  • Limitar al máximo la exposición al humo, reduciendo toda actividad al aire libre. Para los trabajos que deban ser realizados utilizar la protección adecuada.
  • En las salidas al exterior se recomienda utilizar mascarillas FFP2 y gafas de protección para prevenir la irritación ocular y de las mucosas.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas.
  • Evitar actividades que generen más contaminación dentro del hogar, como encender velas o fumar.
  • Puede utilizarse el aire acondicionado evitando que en el intercambio se introduzca aire del exterior. Los filtros de alta eficiencia y mantener un correcto mantenimiento del equipo previenen problemas en la calidad de aire en el interior del hogar.
  • En caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con el médico y seguir el tratamiento prescrito.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a las alertas.
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