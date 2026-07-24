Nace una plataforma gratuita de ayuda al autónomo impulsada por Caja Rural de Zamora

Se denomina "Formación Fuera de Serie" y su nombre plasma su objetivo de dotar de conocimientos a un sector como el de los trabajadores autónomos que representan a uno de los grandes motores de la economía española.

Por ello, Caja Rural de Zamora y la Fundación Diálogos han impulsado bajo ese nombre la creación de la primera plataforma de conocimiento para acompañar a los autónomos durante todo el año. Para ello, desde "Formación Fuera de Serie" se ofrecerán un itinerario con doce grandes áreas de formación, más de un centenar de contenidos especializados y "la participación de expertos para ayudar a los trabajadores autónomos a afrontar los principales retos de su actividad profesional".

La cooperativa de crédito zamorana ha apostado por esta iniciativa al ser consciente de que la capacidad del sector de los autónomos para generar empleo, riqueza y actividad empresarial resulta esencial para el desarrollo de municipios y ciudades y tener en cuenta también que los autónomos se enfrentan a un escenario cada vez más complejo, "marcado por una creciente exigencia normativa, la transformación digital, la evolución tecnológica y la necesidad permanente de adaptación".

Por todo ello, con el propósito de "ofrecer respuestas útiles a esta realidad", ha nacido "Formación Fuera de Serie", una iniciativa impulsada por Fundación Diálogos, en colaboración con Caja Rural de Zamora y otras Cajas Rurales, que pone en marcha un completo programa anual de formación, divulgación y acompañamiento dirigido específicamente al colectivo de trabajadores autónomos.

El proyecto nace con "una clara vocación de servicio" y el objetivo de acercar conocimiento útil, información rigurosa y herramientas prácticas que contribuyan a mejorar la gestión diaria de miles de profesionales que constituyen un "motor fundamental del desarrollo de la economía local".

Áreas de formación

La plataforma incluye contenidos sobre áreas clave como los de la fiscalidad, el marketing, la inteligencia artificial, la digitalización, el cierre del ejercicio, la nueva Ley de Facturación Electrónica, las ayudas de la PAC, la financiación y las subvenciones, la planificación fiscal más allá del IVA, la gestión de tesorería y flujo de caja, la marca personal y el networking estratégico, y aspectos relacionados con la productividad y la salud mental.

La iniciativa ofrecerá entrevistas, videopódcast con expertos, microformaciones y artículos especializados que permitirán profundizar en los principales temas de interés para el colectivo.

Además, incluirá un boletín electrónico quincenal para mantenerse al día de las últimas novedades y las píldoras "¿Sabías qué...?", una serie de vídeos breves con consejos, información y herramientas prácticas para facilitar la gestión diaria de los trabajadores autónomos.

Todo el contenido podrá consultarse gratuitamente en la plataforma oficial del proyecto, "fundaciondialogos.com/autonomos".

Alianza

En la iniciativa participan el Banco Cooperativo Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Globalcaja, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Jaén y Rural Kutxa.

Fundación Diálogos y Caja Rural de Zamora comparten la convicción de que apoyar al trabajador autónomo significa facilitar el acceso al conocimiento, promover la formación continua y contribuir a que miles de profesionales puedan desarrollar su actividad con mayores garantías.

Para la entidad zamorana, este nuevo proyecto refuerza su compromiso con los autónomos, emprendedores y pequeños negocios de su territorio, ofreciéndoles recursos que les permitan mejorar su competitividad, anticiparse a los cambios normativos y afrontar con mayor seguridad los retos derivados de su actividad profesional.

Fundación Diálogos, encargada de los contenidos, es una entidad comprometida con la generación de conocimiento, la divulgación y el impulso de iniciativas que favorecen el desarrollo económico y social.