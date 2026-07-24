Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de Rábano de Aliste baja a nivel 0 tras las labores de extinciónMañueco destaca la unidad de las administraciones en los trabajos de extinciónFaúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”Un hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

La Guardia Civil atribuye al investigado un presunto delito contra la seguridad vial tras poner en peligro a varios usuarios de la carretera con adelantamientos y frenazos bruscos.

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Alejandro García Benito

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro García Benito

La Guardia Civil de Zamora investiga a un conductor como presunto autor de un delito de conducción temeraria tras un episodio de acoso vial ocurrido el pasado 28 de junio en la N-122, a la altura de El Puerto. La investigación comenzó después de que un matrimonio denunciara los hechos y aportara un vídeo grabado durante el trayecto, que permitió identificar al supuesto responsable.

Frenazos, adelantamientos y riesgo para otros conductores

Según la Guardia Civil, el investigado reaccionó tras recibir una ráfaga de luces y comenzó a realizar frenazos bruscos, adelantamientos en zonas prohibidas, invasiones del carril contrario y otras maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y del resto de usuarios de la vía. Las diligencias han sido instruidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Zamora. La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar este tipo de conductas y aportar pruebas siempre que sea posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”
  3. Extraño hallazgo en Zamora: una urna funeraria aparece en una parada de autobús
  4. Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora ya no tienen plazas libres
  5. Elvira Velasco, candidata del PP a la alcaldía de 2027: 'Quiero liderar un proyecto ilusionante, participativo y de cambio para la ciudad de Zamora
  6. Las Aceñas de Cabañales dan un paso más para ser un centro gastronómico de referencia en la provincia
  7. Las obras del Parador de Turismo se prolongarán hasta finales de 2027 o principios de 2028, según el nuevo plazo pactado en el ERTE con los trabajadores
  8. La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Fénix Teatro regresa al Castillo de Zamora este verano

Fénix Teatro regresa al Castillo de Zamora este verano

División de opiniones en Zamora ante la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

División de opiniones en Zamora ante la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales

La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales

Javier Povedano, barítono: "Ojalá Little Opera continúe muchos años más, porque ofrece un espectáculo de mucha valía que no siempre se puede disfrutar"

El alquiler da un respiro en Zamora: registra la mayor bajada de precios

La nueva calle de la trasera de la Catedral se abre a la cultura: Partituras y antiguos instrumentos musicales para un recorrido musicado por el patrimonio zamorano

Tracking Pixel Contents