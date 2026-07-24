Grandes voces y clásicos de la ópera en la plaza de la Catedral

Desde Puccini hasta Johann Strauss, los asistentes a la Gala Lírica en la plaza de la Catedral, actuación con la que se inauguraba la undécima edición del Little Opera, pudieron disfrutar de piezas de grandes producciones como «Carmen», «Tosca» o «Madame Butterfly». E interpretadas por las voces de la soprano Vanessa Goikoetxea —todo un lujo, teniendo en cuenta su proyección internacional— y el tenor Andeka Gorrotxategi, considerado por la crítica como una de las grandes voces españolas de su generación.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la batuta de Oliver Díaz. / Lucas Anta

Junto a ellos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la batuta de Oliver Díaz, con un gran currículo dirigiendo las principales orquestas españolas.

Público asistente a la gala inaugural. / Lucas Anta

Un espectáculo de altura para dar la bienvenida a una nueva edición de Little Opera, festival consolidado en el calendario cultural de verano en Zamora que cada año atrae a la ciudad a amantes de la lírica para disfrutar de un programa poco convencional, ya que desde la dirección, Conchi Moyano hace una clara apuesta por nuevos nombres y proyectos que sorprenden y con los que se pretende también acercar esta música a públicos menos acostumbrados a estos espectáculos, con originales propuestas en pequeñas píldoras, como son las óperas en miniatura, producciones especialmente dedicadas al público infantil e incluso, en esta edición, estrenos internacionales, con «Él. De las tinieblas a la luz», que podrá verse esta noche (21.00 horas) en el Teatro Ramos Carrión.