Fénix Teatro regresa al Castillo de Zamora este verano

Tras un año de ausencia, ya que, el pasado verano tenían ocupadas las fechas que el Ayuntamiento de Zamora asignó al grupo Fénix Teatro para actuar en el Catillo de la capital, el grupo teatral zamorano no faltarán a su cita el próximo viernes, 31 de julio, poniendo en escena la obra mas premiada de este grupo de teatro “Mamaaá!!!”, que el presente año ha obtenido el premio al Mejor Actor en el certamen de teatro de Carrizo de la Rivera, en León, y primer premio del Certamen Nacional de Foz, en Lugo, donde también se les otorgó el premio al Mejor Director.

Ahora, regresan a Zamora con esta obra, en el marco incomparable marco que es el castillo medieval zamorano.

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la Frutería Merlú, la Ferretería Mardem y la Oficina Municipal de Turismo, a un módico precio de 3 euros.

Las próximas representaciones de Fénix Teatro durante el mes de agosto serán por la provincia, pero también en Ciudad Real y Salamanca.