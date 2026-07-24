Enfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato

De un 11,350 a un 11,040. Tres décimas ha bajado la nota solicitada para entrar en la Escuela de Enfermería del Campus Viriato de Zamora de cara al próximo curso 2026-2027, según el tercer listado publicado por la Universidad de Salamanca con respecto a los datos del curso anterior. En el primer listado de este julio ya se observaba una reducción en la calificación que se exigía para acceder al grado, ya que se pedía un 11,050. Mientras que en el segundo listado la nota ascendió hasta el 11,070, en este tercero, se reduce de nuevo, por debajo de la primera calificación.

Aun así, el grado de Enfermería en Zamora sigue siendo la carrera más demandada por aquellos que quieren estudiar en el Campus Viriato, con 3.205 solicitudes para las sesenta plazas de nuevo ingreso habilitadas.

Mientras que en los grados de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactiva y Videojuegos, Ingeniería Informática de Sistemas e Ingeniería Mecánica, todas ellas impartidas en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, ya se han completado las plazas para los nuevos estudiantes, todavía quedan vacantes en otras carreras del Campus Viriato que requieren una nota para entrar, somo son las de la Facultad de Ciencias de la Educación. En Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, ha bajado hasta un 5, mientras que para el doble grado de ambas especialidades se solicita un 9,242, bajando así del 9,991 que se pedía en el primer listado.

Cerca de 5.500 estudiantes nuevos en la USAL

Una vez abierto el tercer periodo de matriculación para el curso 2026-2027 en la Universidad de Salamanca, que se extenderá hasta el próximo 27 de julio, se han matriculado 5.451 estudiantes de nuevo ingreso, de los que 4.034 son alumnos que eligieron ese grado como primera opción. Esto significa que siete de cada diez jóvenes han ingresado en la carrera deseada.

En cuanto a las notas de corte en la USAL, se mantienen con pequeñas variaciones a la baja, como ha ocurrido en la Escuela de Enfermería de Zamora. De esta manera, la nota más alta solicitada sigue siendo Medicina, con un 12,926; seguida de Odontología, 12,836; Biotecnología, 12,231; Enfermería en Salamanca, 11,826; Matemáticas, 11,731; Fisioterapia, 11,639; Física, 11,468; Farmacia, 11,268; Veterinaria, 11,165; Enfermería en Zamora, 11,040; y Enfermería en Ávila, 10,983.

Respecto a los programas de doble grado, las notas más exigentes aparecen en la doble titulación en Biotecnología y en Farmacia, con 13,350; seguida de la doble titulación en Física y Matemáticas, 12,855; Traducción e Interpretación y en Derecho, 12,340; y Maestro en Educación Primaria y en Educación Infantil de Salamanca, 12,014.

Los alumnos que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la página de preinscripción de las universidades públicas de Castilla y León.

Institución preferida por los jóvenes

Según los datos recabados, la Universidad de Salamanca continúa siendo la institución académica preferida en Castilla y León por los estudiantes que desean iniciar sus estudios superiores. Así, de los 38.552 jóvenes que han manifestado su deseo de cursar un grado o una doble titulación de grado en las universidades públicas de Castilla y León, 15.907 se decantaron en primera opción por Salamanca (41,26 %). Una cifra superior a la de la Universidad de Valladolid, con 9.927 (25,75 %), y muy por delante de Burgos, con 6492 (16,84 %) y León, con 6226 (16,15 %).

El proceso de matriculación confirma, un año más, que las titulaciones biosanitarias continúan siendo las más demandadas por los futuros universitarios de la universidad salmantina, aunque los grados y dobles grados de Ciencias y Letras siguen despertando el interés entre los jóvenes. Así, para el curso 2026-2027, la lista con más solicitudes estuvo encabezada nuevamente por Medicina, con 5.981 solicitudes, de las que 3.036 son de primera opción y se sitúa como el grado más demandado; seguido de Enfermería en Salamanca, con 4.627; Enfermería en Ávila, con 3.394; Enfermería del Campus Viriato, con 3.205; Psicología, con 2.867; Farmacia, con 2.269; y Fisioterapia, con 2.063.

Presentaron una demanda por encima de las mil solicitudes los grados en Odontología, con 1.983; el nuevo grado en Veterinaria, que registra 1.866, de las cuales 712 son en primera opción; Administración y Dirección de Empresas, con 1.800; Biología, con 1.709; Derecho, con 1.558; Criminología, 1.388; Maestro en Educación Primaria en Salamanca, 1.360; Biotecnología, 1310; Economía 1236; Maestro en Educación Infantil, también en Salamanca, 1.015; y Química, 1.013.

Finalmente, el grado en Piloto Comercial y Operaciones Aéreas se consolida en la Universidad de Salamanca tras un año de importantes avances tecnológicos y de formación en la Escuela Adventia.