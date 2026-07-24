División de opiniones en Zamora ante la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

La propuesta del Ministerio de Sanidad de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes ha abierto el debate entre los vecinos de Zamora. Mientras algunos apoyan la medida por considerar que protege la salud de fumadores y no fumadores, otros creen que las terrazas, al ser espacios abiertos, deberían seguir permitiendo el consumo de tabaco.

Opiniones a favor y en contra

Entre los comentarios recogidos la mayoría defienden la iniciativa: "Me parece genial poder sentarme en una terracita sin tener a alguien al lado con su cigarro", afirma un vecino. Otros aseguran estar "totalmente a favor" o consideran que beneficiará tanto al fumador como a quienes le rodean.

Por el contrario, algunos ciudadanos creen que la prohibición va demasiado lejos. "En sitios cerrados está bien no fumar, pero en sitios abiertos se debería de fumar", señala un vecino no fumador. También hay fumadores que aseguran que la medida apenas cambiará sus hábitos, ya que ya evitaban fumar cuando había personas cerca.