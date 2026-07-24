Burras zamoranas participan en un proyecto para mejorar la raza

La Diputación de Zamora ha colaborado en el desarrollo de una nueva fase del proyecto de investigación Tecnoasno, mediante la cesión de nueve burras de raza zamorano-leonesa procedentes de la Granja Experimental de Madridanos, que han permanecido durante aproximadamente un mes y medio participando en los ensayos reproductivos diseñados dentro de esta iniciativa científica.

Estas hembras han formado parte del tercer lote de burras utilizado para evaluar las técnicas experimentales que están siendo desarrolladas con el objetivo de mejorar los procesos de congelación y utilización de semen de asno en programas de reproducción y conservación genética.

Cría de un burro de la raza zamorano-leonesa / Cedida

El proyecto se está llevando a cabo gracias a la colaboración entre el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de Colmenar Viejo, dependiente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Nacional de Criadores de la raza asnal zamorano-leonesa (Aszal) y la Diputación Provincial de Zamora.

Optimizar las prácticas de reproducción

Tecnoasno tiene como principal finalidad optimizar las técnicas de procesado y uso de semen congelado en la reproducción de razas asnales autóctonas en peligro de extinción. “Aunque la conservación de material genético mediante bancos de germoplasma constituye una herramienta fundamental para preservar estas poblaciones, en la actualidad la utilización práctica de semen congelado en asnos continúa presentando importantes limitaciones reproductivas”, se explica desde el estudio. Precisamente por ello, uno de los grandes objetivos del proyecto es conseguir disponer en el futuro de semen congelado “realmente útil y eficaz para la reproducción asnal, una herramienta que hoy en día todavía no está plenamente disponible para garantizar programas de conservación genética con resultados satisfactorios”, reconocen los investigadores.

Exposición de ejemplares de la raza zamorano-leonesa / Cedida

Durante esta fase experimental, se trabaja en la evaluación de distintos protocolos de procesado seminal y de inseminación, analizando la respuesta reproductiva de las hembras y la calidad del material seminal tras la descongelación. “Los resultados permitirán mejorar los procedimientos de conservación genética y aumentar las posibilidades de éxito de los bancos de germoplasma destinados a la protección de las razas autóctonas amenazadas”, adelantan.

Raza con valor patrimonial

La participación de la Diputación Provincial de Zamora a través de la Granja Experimental de Madridanos constituye una aportación relevante para el desarrollo de esta investigación, “al poner a disposición del proyecto ejemplares de una de las razas asnales más representativas de España y con mayor valor patrimonial”, se destaca. La raza zamorano-leonesa, símbolo de la ganadería tradicional zamorana, se encuentra catalogada como raza en peligro de extinción y requiere del apoyo continuado de las administraciones, asociaciones de criadores y centros de investigación para asegurar su futuro.

La Diputación reafirma así su compromiso con la conservación de los recursos zoogenéticos, el apoyo a la investigación aplicada y la defensa de una raza estrechamente ligada a la historia, la cultura y el medio rural de la provincia.