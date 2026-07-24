Ayuda humanitaria desde Zamora para la infancia damnificada del terremoto de Venezuela

El Ayuntamiento de Zamora aprobará en el pleno municipal de este mes, a celebrar la próxima semana, una partida extraordinaria de 50.000 euros destinada a financiar ayuda humanitaria para Venezuela, país que continúa haciendo frente a las devastadoras consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Esta iniciativa, según han indicado fuentes municipales, responde a la necesidad de actuar con celeridad ante una emergencia que ha dejado miles de damnificados y ha agravado aún más la crítica situación que atraviesa la población venezolana.

La aportación económica irá especialmente dirigida a paliar necesidades de la infancia damnificada por los seísmos y se materializará a través de Cruz Roja, organización humanitaria que ya se encuentra desplegada sobre el terreno y que cuenta con la infraestructura y la experiencia necesarias para garantizar que los recursos lleguen de forma ágil, eficiente y transparente a quienes más lo necesitan.

En concreto, la ayuda se orientará de manera prioritaria a atender las necesidades más acuciantes de niñas y niños, una población que en contextos de emergencia como el actual sufre de forma desproporcionada los efectos del desastre por la falta de alojamiento, la inseguridad alimentaria, la carencia de agua potable y las graves secuelas emocionales que requieren atención psicosocial inmediata, han resaltado desde la Alcaldía de Zamora.

También han subrayado que con esta decisión, el Ayuntamiento de Zamora mantiene su compromiso con los principios de cooperación internacional y defensa de los derechos humanos. De hecho, la ciudad ya ha habilitado partidas similares en otras catástrofes humanitarias de gran impacto, como el terremoto de Haití, que asoló el país caribeño en 2010; la guerra de Ucrania, que ha provocado una crisis de desplazados sin precedentes en Europa; y el genocidio en Gaza, donde la población civil, y en especial los niños y niñas, sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto prolongado.

Reacción de Zamora Sí

Por su parte, el grupo municipal de Zamora Sí ha celebrado que de esta forma se dé respuesta al ruego que planteó en el pleno municipal de junio. El portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé, ha confiado en que esa aportación económica ayude a atender las necesidades más urgentes de la población y se ha congratulado de esa ayuda porque "desde el primer momento entendimos que era positivo que se estudiara alguna forma de colaboración y celebramos que finalmente vaya a hacerse realidad".

Tomé ha asegurado que lo importante es que Zamora pueda "aportar su granito de arena" y que, ante emergencias humanitarias, las Administraciones respondan.

"Esta ayuda es un gesto de solidaridad que trasciende cualquier diferencia política", ha señalado, por su parte, la también edil de Zamora Sí, Rocío Ferrero.