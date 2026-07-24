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Mercado inmobiliario

El alquiler da un respiro en Zamora: registra la mayor bajada de precios en Castilla y León

"La capacidad económica de los hogares ha alcanzado su límite. Cuando la demanda ya no puede asumir nuevos incrementos de renta, el mercado tiende a buscar un nuevo punto de equilibrio"

Variación del precio del alquiler por provincias durante el segundo trimestre de 2026

Variación del precio del alquiler por provincias durante el segundo trimestre de 2026 / Fotocasa.

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Leticia Galende

Zamora

El precio del alquiler en la provincia de Zamora ha dado un pequeño respiro con un descenso del 4,6% durante el segundo trimestre de 2026, convirtiéndose en la mayor bajada registrada en Castilla y León entre abril y junio. Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, Zamora es, junto a Soria, la única provincia de la comunidad en la que los precios retrocedieron durante este periodo, en contraste con la evolución del mercado regional.

Mientras Zamora registró este descenso, el conjunto de Castilla y León cerró el trimestre con una subida del 2,5%, situando el precio medio del alquiler en 10,37 euros por metro cuadrado al mes. La diferencia con otras provincias también resulta significativa. Palencia lideró los incrementos trimestrales con una subida del 13,4%, seguida de Segovia (6,9%), León (5,5%), Burgos (5,4%), Valladolid (3,4%), Ávila (2,6%) y Salamanca (0,8%)

En cuanto al ranking de precios por provincia, Segovia ocupa el primer puesto. En concreto, se paga 13,57 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen Burgos con 11,01 euros por metro cuadrado al mes, Salamanca con 10,60 euros por metro cuadrado al mes y Valladolid con 10,11 euros por metro cuadrado al mes. En la provincia zamorana, el precio medio se sitúa en 9,52 euros por metro cuadrado, casi un euro por debajo de la media autonómica.

El análisis por ciudades también posiciona a Zamora capital entre las que registran descensos trimestrales en el precio de la renta, un 2,7% menos, junto con Palencia. En cuanto a los precios, las ciudades con el precio del alquiler con precios mayores a los 10 euros el metro cuadrado son: Segovia capital con 13,58 euros por metro cuadrado al mes, Miranda de Ebro con 13,44 euros por metro cuadrado al mes, Burgos capital con 11,61 euros por metro cuadrado al mes, Salamanca capital con 10,82 euros por metro cuadrado al mes, Valladolid capital con 10,66 euros por metro cuadrado al mes y Zamora capital con 10,51 euros por metro cuadrado al mes. Por otro lado, el municipio con el precio más económico es Béjar con 5,51 euros por metro cuadrado al mes.

A nivel nacional, en los primeros seis meses España ha experimentado variaciones positivas en el precio de la vivienda en alquiler, y en concreto, cierra el segundo trimestre del año con el incremento más bajo de los últimos 19 años, un 0,1%. "Los datos de junio confirman que el precio del alquiler entra en una nueva fase. Son incrementos muy leves que señalan una moderación en el ritmo de encarecimiento y suponen un cambio de tendencia respecto a los fuertes crecimientos registrados en los últimos años", valora María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Para la experta, esta situación es consecuencia de que la capacidad económica de los hogares ha alcanzado su límite. "Cuando la demanda ya no puede asumir nuevos incrementos de renta, el mercado tiende a buscar un nuevo punto de equilibrio. Todo apunta a que durante los próximos meses veremos una mayor estabilización de los precios e incluso descensos en algunas de las plazas que habían registrado las mayores tensiones del país", comenta.

Variación interanual

Aunque el precio del alquiler ha bajado durante el segundo trimestre, la comparación con hace un año ofrece una imagen distinta. En términos interanuales, el alquiler en Zamora es un 8,9% más caro que en junio de 2025, una subida incluso superior a la media regional, que se sitúa en el 5,6%. Este comportamiento refleja que el descenso registrado entre abril y junio no compensa los incrementos acumulados durante los últimos doce meses. En otras palabras, alquilar una vivienda en Zamora sigue siendo hoy más caro que hace un año, pese al ajuste observado en el último trimestre.

La evolución de Zamora capital sigue la misma línea que la provincia, reflejando una subida internaual del 9,9%, confirmando que el coste de acceder a una vivienda en alquiler sigue siendo superior al de hace doce meses.

Pese a las subidas acumuladas en los últimos años, Zamora continúa figurando entre las provincias con el alquiler más económico de Castilla y León, solo Ávila (8,57 euros), León (9,18), Palencia (9,32) y Soria (9,08) presentan precios inferiores o similares.

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En el conjunto nacional, el precio medio del alquiler alcanza ya los 14,79 euros por metro cuadrado, muy por encima de los 9,52 euros registrados en Zamora, lo que mantiene a la provincia también entre los mercados menos tensionados del país.

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