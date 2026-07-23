Zamora contra la violencia de género: un minuto de silencio por el último asesinato machista

El minuto de silencio en la plaza de la Constitución convocado por la Subdelegación del Gobierno central en Zamora para condenar el último feminicidio, ocurrido este martes en Alameda de la Sagra (Toledo), donde una mujer de 45 años era asesinada por su pareja, ha servido dar visibilidad no solo a la repulsa de la ciudad y la provincia a la violencia de género, sino para poner el acento en este grave problema estructural existente, indicaba el subdelegado, el socialista Ángel Blanco García. Y es que la violencia machista ha dejado tres víctimas en 24 horas y a seis niños y niñas sin madre en España, al tipificarse como feminicidio el ocurrido en Antequera este lunes, donde una joven de 29 años y con dos hijos fue asesinada por su expareja, dos casos que elevan a 57 los crímenes machistas sucedidos del uno de enero al 21 de julio de 2026, según los datos que manejan organizaciones feministas, y a 31 de acuerdo con los datos oficiales.

Comité de crisis

El subdelegado del Gobierno ha recordado que, desde que se contabilizan estos datos en 2003, el número de asesinatos machistas asciende a 1.372, un delito que conlleva violencia vicaria sobre hijos e hijas, en la mayoría de casos menores de edad, con 68 fallecidos desde que se tienen estadísticas, es decir, desde el año 2013. A lo largo de este 2026, han quedado sin madre 20 niños y niñas, que suman 530 desde 2013.

Ángel Blanco García ha subrayado que el mes de julio de este 2026 registra 5 asesinatos machistas, lo que ha derivado en la convocatoria para el martes próximo, día 29, de comité de crisis del Ministerio de Igualdad "para analizar en profundidad los nueve últimos feminicidios y obtener conclusiones sobre posibles fallos y si se puede mejorar la coordinación y, sobre todo, en prevención".

Julio y agosto, meses críticos al intensificarse la convivencia

Estos terribles sucesos últimos de violencia de género supusieron los asesinatos de cuatro mujeres en Málaga, dos en Alicante, uno en Toledo, uno en Madrid y otro en Valencia, recordó el subdelegado para pasar a ofrecer cifras sobre los meses de mayor incidencia en este tipo de asesinatos machistas que apuntan a julio como el mes crítico con 144 víctimas desde 2003 cuando se comenzaron a contabilizar, seguido de agosto, con 120 mujeres que terminaron muertas a manos de sus parejas. La coincidencia con los meses en los que se suele disfrutar de vacaciones, periodos en los que se intensifica la convivencia entre la pareja, explicaría estos datos terribles, según los expertos, porque el hombre está más tiempo en casa y crispa más el ambiente.

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Frente a esos datos, los meses de abril son los que menos casos de feminicidios registra, con 99 a lo largo de los últimos 23 años, si bien la gravedad del suceso no resta importancia a sus consecuencias, es decir, a la muerte de ese casi centenar de mujeres por el solo hecho de serlo. "Estamos en una situación complicada, tanto a nivel nacional como también en Zamora, y el mes de julio históricamente es un mes complicado", concluyó el subdelegado.