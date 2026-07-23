Zamora estrena refugio climático, ¿dónde es?

Desde esta mañana, las personas apremiadas por los efectos de las elevadas temperaturas en Zamora, los famosos golpes de calor, disponen de un refugio climático, con asientos, baño público y agua potable para aliviar la sed en pleno centro, en la plaza de la Constitución, donde la Subdelegación del Gobierno central ha abierto al público el vestíbulo de la planta baja para aliviar el tórrido calor que azota a la capital, ha informado el responsable de este organismo, el socialista Ángel Blanco García.

El espacio, que abrirá de lunes y viernes, "servirá para proteger la salud pública, algo muy importante", ha indicado el subdelegado en referencia a estos meses de verano en los que el efecto climático se deja sentir en las calles de la capital, para señalar que será especialmente útil para la población de edad avanzada y bebés y menores de edad, más sensibles al calor. "Intentamos con esto disminuir los golpes de calor, disminuir las fatigas térmicas, y que las personas de Zamora tengan un lugar para el descanso, de confort térmico y agua potable".

De este modo, la sede de la Subdelegación entra a formar parte de red estatal de refugios térmicos al incorporar su vestíbulo como zona que "cumple todos los requisitos que tenía que tener: acceso libre y gratuito, accesibilidad, asientos en los que descansar, agua potable y baños". Ángel García ha destacado el "confort térmico, la temperatura adecuada del espacio para sortear las olas de frío y de calor, con 27 y 21 grados" en función de las épocas del año.

Noticias relacionadas

Los policías nacionales que custodian la entrada al edificio público serán los encargados de atender en horario vespertino al público que acuda para refugiarse del calor y del frío, servicio que se cerrará a las 19.00 horas, "con flexibilidad" en función de los grados que marquen los termómetros, "si tenemos un día de muy altas temperaturas, se abrirá en más tiempo", apunto el subdelegado.