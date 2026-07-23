Little Opera
Vanessa Goikoetxea, soprano: “Ahora, una ópera puede ser como una película de Hollywood”
“Me encanta mi trabajo, primero, porque amo hacer música, cantar y actuar, pero también porque te da la oportunidad de conocer a gente nueva, grandes músicos de los que poder aprender”
La soprano será una de las encargadas de inaugurar la undécima edición del festival Little Opera, dentro de la gala lírica que tendrá lugar en la plaza de la Catedral este viernes (21.30 horas) junto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Participa en la gala lírica con la que se inaugura una nueva edición de Little Opera. ¿Qué le atrajo de esta propuesta?
Aunque el festival se llame Little Opera, creo que va cogiendo fuerza y está haciendo cosas muy interesantes. Conchi Moyano me llamó con toda la ilusión del mundo para que participara, con un programa adecuado a mi voz, así que me pareció muy bonito el poder participar en un festival que cada vez cobra mayor importancia.
Compartirá escenario con el tenor Andrea Gorrotxategi y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de Oliver Díaz. ¿Cómo afronta este encuentro artístico?
Con muchísima ilusión. Creo que el programa es ideal para una noche de verano, donde la gente se va a emocionar con las obras que vamos a interpretar, con el amor como base de todas ellas. Dentro de lo dramático en cuanto a la historia de cada ópera, también habrá partes con una mayor ligereza y creo que el público va a estar encantado con el repertorio, porque es un programa que llega al corazón.
Cada teatro donde he estado, grande o pequeño, me ha aportado algo
Las circunstancias de la vida le han llevado a formarse en diferentes partes del mundo, bebiendo de distintas culturas. ¿Cómo ha influido esto en su manera de entender la música?
Lo más bonito del trabajo de un artista, sobre todo si es solista, es que cada mes y medio está en un sitio diferente con gente distinta. A mí me encanta mi trabajo, primero, porque amo hacer música, cantar y actuar, pero también porque te da la oportunidad de conocer a gente nueva, grandes músicos de los que poder aprender. Y eso es lo maravilloso de la música, porque muchos piensan que con tu carrera ya lo tienes todo hecho, pero en la música uno va madurando, tanto vocal como emocionalmente, y no tienes el mismo punto de vista para darle a un rol con 30 que con 50 años.
Interpreta tanto ópera como zarzuela, ¿qué le aporta cada uno de estos géneros?
La gente piensa que son muy diferentes. Quizá la mayor diferencia sea en el idioma, aunque también hay óperas en español, pero la base es la misma, con la misma técnica. Es cierto que en la zarzuela tenemos texto entre la música y esa puede ser la gran diferencia con la ópera, aunque algunas, como “La flauta mágica”, también tengan texto. No puedo elegir en cuál de ellas me siento más cómoda, aunque es cierto que, en mi carrera, al ser más internacional que nacional, he cantado muchísima más ópera, pero cuando he actuado en el Teatro de la Zarzuela, uno se siente cómodo, tanto idiomática como culturalmente.
Carrera profesional
Esa carrera internacional le ha llevado a pisar diferentes escenarios, ¿hay algún momento que considere decisivo para llegar hasta donde está ahora?
No podría elegir, porque cada proyecto ha sido un sueño del pasado. Quiero decir, donde yo estoy ahora es porque he soñado estar aquí, tenía esa ilusión y lo he logrado. Quizá cantar en el Convent Garden de Londres fue muy especial para mí, pero te confieso que cada teatro donde he estado, grande o pequeño, me ha aportado algo. El Liceo, donde debuté, el Teatro Real, Venecia… cada uno me ha dado algo importante en ese momento.
Little Opera es un festival que cada vez cobra mayor importancia
Con todo ese bagaje, ¿sigue siendo un reto subirse a un escenario?
Siempre tiene que haber un poco de adrenalina. También hay roles que son un auténtico reto, más complicados, vocal o estéticamente. Porque, aunque se piense que un cantante de ópera solo canta, también tiene que actuar e incluso correr, por lo que tenemos que prepararnos muy bien físicamente para afrontar cualquier reto. Hay días mejores y peores, pero, cuando llego al teatro, se me enciende algo dentro, porque realmente me encanta mi trabajo.
¿Cómo considera que ha sido su trayectoria profesional?
Ha sido, y está siendo, una carrera muy orgánica, en el sentido de que muchos roles me han llegado en el momento justo, al igual que a otros los he rechazado, porque sentía que no era el momento. Y creo que eso es también importante decir que no, no solo laboralmente, sino también en la vida. Es cierto que el mundo de la lírica, hoy en día, es muy competitivo, por lo que hay que trabajar muchísimo. Cuando comencé mi carrera en Dresden, me quisieron dar unos roles más grandes, pero vi que no era el momento, aunque, hoy en día, los estoy interpretando. Creo que mantener una higiene vocal lírica está haciendo que mi carrera avance, para mí, por el camino acertado, sintiéndome bien con lo que voy cantando en cada momento.
Romanticismo sobre el escenario
¿Esa evolución también la ha descubierto en el público durante estos años?
Lo que sí noto es que, quizá igual por mi gusto musical y el repertorio en el que me he adentrado, más romántico, con Puccini, Verdi, Mozart o la música eslava, llega de una manera determinada al público, porque todos estos compositores románticos y post románticos sabían muy bien lo que hacían, escribían conociendo muy bien las voces, algo que me parece increíble. Me doy cuenta cuando los canto, sabían poner el texto en su lugar, con cada vocal y cada consonante. Todo eso llega de una manera determinada al público, así que tengo mucha suerte de moverme en ese repertorio.
¿Se sigue necesitando que la ópera se acerque al gran público?
Tenemos ese sello de tradicionales y conservadores, pero yo he invitado muchas veces a gente a la ópera por primera vez y veo cómo les cambia la cara. Creo que hay mucha ignorancia en el sentido de que nos hemos quedado con la imagen de lo que es una ópera en la época de Mozart, con esos vestidos y pelucas, pero, hoy en día, cuando uno va a la ópera, ve cosas tan modernas como si fuera una película de Hollywood, con efectos especiales, explosiones sobre el escenario, artistas colgados en arneses… Después están quienes critican el precio de los espectáculos, pero la ópera es cara porque hay mucha gente detrás trabajando, desde vestuario, hasta maquillaje, orquesta o técnicos, a quienes también hay que pagar. Aunque es cierto que si yo pago 400 euros por ver un concierto de un artista pop, que lo hago encantada, quizá por menos dinero puedo disfrutar de una ópera.
¿Encuentros como Little Opera pueden ayudar a eliminar esa visión más elitista?
Sin duda. Este festival trabaja mucho la ópera de cámara, nuevas composiciones, lo que me parece una idea fantástica para que el público empiece a entrar en este mundo. Y no solo los adultos, también los niños, además de con la ópera, con otros espectáculos artísticos, para que se convierta en una actividad normalizada el acudir a este tipo de eventos culturales a cualquier edad.
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