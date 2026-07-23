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Sanidad

Sanidad invierte 255.000 euros para la sala de radiología en Zamora

La Junta digitalizará y robotizará el servicio del Virgen de la Concha para conseguir mayor eficacia en el diagnóstico y una mejor atención al paciente

Sala de radiología, rayos X y escáner y TAC del Virgen de la Concha.

Sala de radiología, rayos X y escáner y TAC del Virgen de la Concha. / OPZ (archivo)

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Susana Arizaga

La sala de radiología del Hospital Virgen de la Concha tendrá tecnología puntera tras la inversión de 255.310 euros para digitalizar y robotizar la instalación, una apuesta de la Consejería de Sanidad con cargo a los fondos europeos del Programa Castilla y León FEDER 2021-2027, dentro del Plan de actuación para la Mejora de la Atención del Sistema Nacional, según se ha anunciado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El objetivo de la contratación es dotar al Servicio de Radiología del Hospital Virgen de la Concha de una nueva sala con equipo tecnológico que aporta más precisión diagnóstica y eficiencia en la adquisición de imágenes, lo que significa a su vez una mejora en el parque tecnológico de equipos diagnósticos del Complejo Asistencial de Zamora. La nueva dotación será de suspensión de techo y dos paneles planos- Tipo 2A que sustituya a la anterior, una actuación derivada de Acuerdo Marco 3023/136.

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Este acuerdo está entre las acciones propuestas por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en el marco del Programa Castilla y León FEDER 2021-2027, así como dentro del Plan de actuación para la Mejora de la Atención del Sistema Nacional de Salud (AMAT-I) cuyo objetivo es consolidar la equidad en el acceso a la alta tecnología y mejorar la calidad asistencial y la atención al paciente.

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