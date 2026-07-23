Sanidad invierte 255.000 euros para la sala de radiología en Zamora

La sala de radiología del Hospital Virgen de la Concha tendrá tecnología puntera tras la inversión de 255.310 euros para digitalizar y robotizar la instalación, una apuesta de la Consejería de Sanidad con cargo a los fondos europeos del Programa Castilla y León FEDER 2021-2027, dentro del Plan de actuación para la Mejora de la Atención del Sistema Nacional, según se ha anunciado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El objetivo de la contratación es dotar al Servicio de Radiología del Hospital Virgen de la Concha de una nueva sala con equipo tecnológico que aporta más precisión diagnóstica y eficiencia en la adquisición de imágenes, lo que significa a su vez una mejora en el parque tecnológico de equipos diagnósticos del Complejo Asistencial de Zamora. La nueva dotación será de suspensión de techo y dos paneles planos- Tipo 2A que sustituya a la anterior, una actuación derivada de Acuerdo Marco 3023/136.

Este acuerdo está entre las acciones propuestas por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en el marco del Programa Castilla y León FEDER 2021-2027, así como dentro del Plan de actuación para la Mejora de la Atención del Sistema Nacional de Salud (AMAT-I) cuyo objetivo es consolidar la equidad en el acceso a la alta tecnología y mejorar la calidad asistencial y la atención al paciente.