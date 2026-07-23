El reto del Z! Live 2027: prolongar la estancia en Zamora de los asistentes al festival

"Extraordinariamente positivo". Este es el balance que deja el Z! Live Rock Fest. Sensación que se corrobora con cifras: 10.000 personas diarias y cerca de cinco millones de euros de impacto económico, teniendo en cuenta el gasto realizado por los asistentes en alojamiento, hostelería, comercio, transporte y otros servicios. Con la vista puesta en su edición de 2027, la organización se plantea el reto de que quienes vayan al festival de metal, permanezcan más tiempo en Zamora.

"Cada día adicional que un visitante pasa en la ciudad supone un incremento muy importante del retorno económico para toda la economía local, destacan los organizadores. Por eso, no se trata de vender más entradas sino de crecer sin necesidad de aumentar el aforo del festival. En este sentido, apuntan a que cada año e evidente que una parte creciente del público termina alojándose fuera de Zamora, especialmente en Salamanca, debido a la elevada demanda de plazas hoteleras durante esas fechas y a que numerosos asistentes trasladan a la organización que encuentran allí opciones de alojamiento más accesibles.

"Nos gustaría que cada vez más personas pudieran quedarse más tiempo en Zamora. Es una oportunidad de crecimiento para toda la ciudad y creemos que merece la pena seguir trabajando entre todos para conseguirlo", indican.

Consolidado como uno de los grandes festivales de metal del sur de Europa, el Z! Live no es un éxito puntual sino que se ha ganado un lugar propio dentro del calendario europeo lo que supone una gran exogencia a la hora de organizar un evento de tales dimensiones. "Existe la percepción de que cuando un festival vende muchas entradas todo está resuelto, pero la realidad es muy distinta. Estamos muy cerca de nuestro techo de asistencia mientras que los costes de producción no han dejado de aumentar desde la pandemia", argumentan los organizadores.

Preparativos que asemejan a "levantar prácticamente una ciudad desde cero", con escenarios, infraestructuras, vallados, redes eléctricas, iluminación, barras, sanitarios, abastecimiento de agua y decenas de servicios temporales que solo existen durante los días del festival.

No obstante, lejos de reducir la inversión, la organización afirma que mantiene una política de reinversión constante de los beneficios para adquirir infraestructuras propias que permitan disminuir progresivamente la dependencia del alquiler de material y garantizar la viabilidad del proyecto a largo plazo.

Optimizar infraestructuras

Asimismo, consideran que el futuro del festival pasa por seguir mejorando la eficiencia de la producción y plantean abrir una reflexión conjunta con instituciones y empresas para estudiar modelos que permitan optimizar las infraestructuras utilizadas por grandes eventos.

Como ejemplo, reseñan la experiencia de Marenostrum Fuengirola, donde organizan el festival Sun & Thunder y donde muchas instalaciones inicialmente temporales han pasado a utilizarse durante gran parte del año para distintos eventos.

"Eso permite repartir costes, disponer de mejores instalaciones y hacer mucho más competitiva la organización de grandes eventos. Creemos que es un modelo que merece la pena estudiar porque beneficiaría no solo al Z! Live, sino a cualquier actividad que utilice este tipo de infraestructuras", detallan.

Expandir la experiencia

Si hay un aspecto que la organización considera diferencial es la experiencia que ofrece al público. "Las bandas son el motivo por el que alguien compra una entrada, pero la experiencia es lo que hace que quiera volver". Con esa filosofía, el festival continurá apostando por reforzar todos aquellos servicios que muchas veces pasan desapercibidos para el público, pero que determinan la comodidad de la experiencia: personal de atención al asistente, barras dimensionadas para reducir esperas, sistema cashless, una oferta gastronómica amplia y variada, baños suficientes y un servicio permanente de limpieza durante toda la celebración del evento.

"Son detalles que muchas veces solo se notan cuando fallan. Nosotros preferimos invertir en que funcionen bien, porque sabemos que esa es una de las razones por las que tantos asistentes repiten edición tras edición."

La organización considera, además, que esa experiencia debe extenderse más allá del recinto. "Nos gustaría que quien venga al Z! Live se marchara con la sensación de haber descubierto una ciudad acogedora y con ganas de volver. El festival pone el motivo para venir; entre todos tenemos que conseguir que la gente quiera quedarse", declaran.

Perspectivas para 2027

Las perspectivas para la próxima edición son muy positivas. La preventa de abonos para 2027 se ha agotado en "muy poco tiempo", confirmando la fidelidad de un público que, según la organización, "ya no compra únicamente un cartel, sino la confianza en una experiencia que sabe que va a encontrar en el Z! Live".

Con el cartel prácticamente definido y los primeros anuncios previstos para los próximos meses, la organización afronta una nueva edición con el objetivo de seguir consolidando un proyecto que ya ha situado a Zamora en el mapa internacional de los grandes festivales de música.

Por último, la organización agradece el respaldo institucional recibido un año más por parte del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora, cuyo apoyo ha sido clave para el crecimiento y la consolidación del festival a lo largo de los años. Asimismo, destac la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, que en esta edición se ha sumado al proyecto apoyando la celebración de Metal Town Salamanca, una iniciativa que, junto a Metal Town Zamora, impulsada desde hace años por el Ayuntamiento de Zamora, contribuye a extender la actividad del festival más allá del recinto y a acercar la música en directo a los vecinos de ambas ciudades.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para ofrecer el mejor Z! Live posible. Llevamos muchos años demostrando que desde Zamora se puede organizar un festival reconocido en toda Europa. Ahora queremos que ese éxito siga traduciéndose en más riqueza, más oportunidades y un mayor retorno para toda la ciudad", concluyen.