Patrimonio requiere al Ayuntamiento de Zamora a quitar los jardines verticales del Casco Histórico y el Consistorio ofrece una alternativa de traslados y jardineras

El Ayuntamiento de Zamora ya ha reaccionado a la petición de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Zamora para que quite los denominados jardines verticales instalados en plazas como la de Fernández Duro y la de los Cientos. Lo ha hecho con un plan de ubicaciones alternativas y la sustitución de esos elementos que pretenden dar frescor por jardineras ornamentales, a las que Patrimonio no ha puesto por el momento ningún reparo.

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha explicado que el Consistorio aún no ha recibido "ningún tipo de comunicación formal" sobre la retirada de los jardines verticales y ha dejado claro que "esto no ha sido una obra, es una instalación que se puede mover a cualquier otro punto de la ciudad, como pasa con cualquier jardinera.

Jardines verticales instalados en la plaza de Fernández Duro, junto a Santa Clara. / Víctor Garrido

Novo ha agregado que si reciben el requerimiento de Patrimonio por escrito y éste les obliga a tener que desplazar algunos de los jardines verticales "lo haremos sin ningún tipo de problemas, incluso podremos complementas estas zonas (en las que se retiren) con los nuevos elementos de movilidad urbana que hemos adquirido, como son las jardineras personalizadas" que acaba de recibir el Consistorio en un lote de mobiliario urbano. Ha relacionado ese cambio de ubicación con los trabajos de reparación que se van a acometer en septiembre en el paseo central de la Marina. "Una vez que recibamos todos los materiales habrá que mover esas jardineras, precisamente para acometer esas labores de reparación, y puede ser una fecha en la que las desplacemos a otros emplazamientos sin ningún tipo de problema", ha explicado el edil.

Por el momento, el Consistorio desconoce en qué términos se efectuará ese requerimiento de Patrimonio y a cuáles de los jardines verticales instalados en La Marina, Fernández Duro o plaza de los Ciento afectará. El Ayuntamiento también tiene intención de estudiar si Patrimonio tiene competencias o no para obligar a quitar los jardines verticales, ya que no es "una instalación definitiva", sino "movible, y se puede desplazar a cualquier otro punto".

En cualquier caso, ha aclarado que no existe ningún tipo de conflicto ni problema del Consistorio con Patrimonio y cambiarán de lugar los jardines verticales si es necesario.

El concepto de jardín vertical

Los jardines verticales son las nuevas estructuras que ofrecen varias líneas de plantas en macetas a distintas alturas y que cuentan con un sistema interior de riego por goteo que el Ayuntamiento ha adquirido como una de las actuaciones del proyecto europeo Renaturaliza. Se trata de una de las acciones previstas en esa iniciativa del Consistorio zamorano financiada por Europa a través de la Fundación Biodiversidad con la que se ha adaptado la ciudad a las consecuencias del cambio climático.

Pablo Novo ha asegurado que más que esa cuestión, al Ayuntamiento le interesa "bastante más" que se agilicen otras cuestiones como iluminación ornamental del Puente de Piedra, a cuya memoria dio el miércoles Patrimonio el visto bueno. "Son cuestiones bastante más importantes y fundamentales para nuestra ciudad que el desplazar unas jardineras", ha declarado Novo, que ha sostenido a preguntas de los periodistas que no ve animadversión por parte de Patrimonio, aunque en algunas cuestiones hay "lentitud" en el trabajo de la comisión. Ha recordado que el organismo patrimonial tendrá que pronunciarse también sobre otros proyectos municipales como la reforma del Puente de Hierro o el soterramiento de contenedores en el Casco Antiguo.

Excesiva burocratización, más en Zamora

Respecto a que para la iluminación del Puente de Piedra vaya a ser necesario un segundo informe de Patrimonio del proyecto, adicional al emitido ya para la memoria de esa actuación, Novo ha admitido que ese tipo de cuestiones "demoran los plazos más de lo que nos gustaría para sacar proyectos adelante" que interesan a la ciudad y su vecindario.

Uno de los jardines verticales. / Víctor Garrido

"Es el problema, a veces, de la excesiva burocratización que sufrimos en las estructuras de nuestro país, en líneas generales, y en el caso concreto de patrimonio en nuestra ciudad, más incluso del que podemos tener en otras zonas del país", ha reflexionado el edil de Obras, que pese a ello, ha entendido que son cuestiones "razonables, y aunque nos demoren, no van a impedir que se liciten y se ejecuten los proyectos".

Sobre si es necesario que al igual que los jardines verticales, otro mobiliario urbano como papeleras o jardinera pase por Patrimonio, Pablo Novo ha interpretado que en las cuestiones más sencillas no es necesario y como ejemplo ha puesto el de dos bancos colocados en los accesos al Puente de Piedra o el de las pinturas del proyecto de muralismo urbano.

Si todo eso debiera recibir el visto bueno primero de Patrimonio "no seríamos operativos, no todo tiene que pasar por dos funcionarias que, a veces, retrasan en exceso determinados trabajos o proyectos de envergadura" de la ciudad, ha concluido Novo.