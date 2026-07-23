Nuevo paso en las obras de construcción de líneas ferroviarias del tramo Zamora-Galicia

Adif Alta Velocidad licitó un contrato de 2.135.550 euros para prestar los servicios de asistencia técnica en la coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de líneas ferroviarias del tramo Zamora-Galicia, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de hoy.

El contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto, tendrá una duración de 40 meses y contempla la prestación de los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras ferroviarias de ese trazado.

La adjudicación valorará el precio con un peso del 49%, la experiencia adicional del equipo humano asignado con un dos por ciento y otros criterios recogidos en el pliego administrativo, que supondrán el 49% restante.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 28 de agosto por vía electrónica a través de la plataforma habilitada por Adif. La apertura de las ofertas técnicas está prevista para el 31 de agosto, mientras que las económicas se abrirán el 28 de septiembre.