Infraestructuras
Nuevo paso en las obras de construcción de líneas ferroviarias del tramo Zamora-Galicia
Adif licita por 2,1 millones la coordinación de seguridad y salud de los trabajos
ICAL
Adif Alta Velocidad licitó un contrato de 2.135.550 euros para prestar los servicios de asistencia técnica en la coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de líneas ferroviarias del tramo Zamora-Galicia, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de hoy.
El contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto, tendrá una duración de 40 meses y contempla la prestación de los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras ferroviarias de ese trazado.
La adjudicación valorará el precio con un peso del 49%, la experiencia adicional del equipo humano asignado con un dos por ciento y otros criterios recogidos en el pliego administrativo, que supondrán el 49% restante.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 28 de agosto por vía electrónica a través de la plataforma habilitada por Adif. La apertura de las ofertas técnicas está prevista para el 31 de agosto, mientras que las económicas se abrirán el 28 de septiembre.
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