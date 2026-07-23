La nueva calle de la trasera de la Catedral se abre a la cultura: Partituras y antiguos instrumentos musicales para un recorrido musicado por el patrimonio zamorano

El año pasado fue la primera experiencia de un recorrido musicado por el patrimonio zamorano que alternaba música, historia y arquitectura en una simbiosis de éxito que fue seguida por grupos de hasta medio millar de personas.

El cóctel que alterna la música de los ministriles del Ensemble Semura Sonora con las visitas guiadas de la arquitecta Bea Barrio resultó una combinación de éxito y por eso este año se repite con una nueva edición de "Resonancias de la Urbs Zamoranensis".

La cita llega además con una novedad: la primera de las cuatro paradas de la visita guiada será en la nueva calle de la trasera de la Catedral. De esta forma, esa rúa aún sin nombre que conecta la puerta del Obispo de la seo con los jardines del Castillo acogerá su primera actividad cultural al iniciarse en ella el recorrido musicado. El lugar de comienzo de esa visita guiada no puede ser más adecuado, ya que las partituras que interpreta el ensemble con instrumentos históricos fueron concebidas precisamente para ser tocadas en la Catedral de Zamora.

De esta forma, música antigua, historia y urbanismo se dan la mano en un recorrido de unas dos horas que establece cuatro paradas, con inicio junto al templo mayor zamorano y conclusión en el Mirador de San Cipriano, tras hacer paradas intermedias en las plazas de Antonio del Águila y de Fray Diego de Deza.

Se trata de dar a conocer el patrimonio histórico de la ciudad desde una perspectiva diferente, a través de "Espacios que suenan", con acotaciones de esos lugares a cargo de Beatriz Barrio a las que siguen explicaciones de las partituras que luego interpretan cuatro músicos. Esta experiencia propone un recorrido por cuatro enclaves urbanos históricos a los que se quiere dotar de un nuevo significado cultural. Se impulsa así una "reapropiación ciudadana basada en la historia, la identidad y la música", han indicado desde el Ayuntamiento.

Durante la presentación de la edición de este año, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha destacado que con esta iniciativa el objetivo es “conocer lugares, espacios, o incluso edificios que estuvieron, aunque ya no están, en espacios que estuvieron y siguen estando, aunque están de otro modo en nuestro presente, lo cual también nos dice mucho de cómo era Zamora y su evolución”.

Corneta, Chirimia, sacabuche y bajón

Durante las visitas, el grupo de ministriles del ensamble, integrado por instrumentos de época como la corneta, la chirimía, el sacabuche y el bajón, interpretará una selección de obras compuestas originalmente en la propia Catedral de Zamora. A su vez, Lucien Julien-Laferrière, director de Semura Sonora, acompañará las interpretaciones explicando la estrecha relación existente entre la música elegida y cada uno de los puntos del itinerario.

Las visitas se han programado para los próximos días 28, 29 y 30, de martes a jueves de la próxima semana, en todos los casos con inicio a las 20.30 horas en la nueva calle de la trasera de la Catedral.

Se trata de recorridos guiados y musicados que son totalmente gratuitos y para los que no es necesaria inscripción previa. La actividad se incluye en la programación del Verano Cultural y permite disfrutar al atardecer de una visita guiada que añade la magia del entorno y la luz del ocaso, con la última parada ya con la noche entrada.