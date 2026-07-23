Influencers y periodistas de viajes alemanes descubren Zamora desde Berlín

Más de treinta influyentes de las redes sociales y periodistas especializados del sector turístico alemán se dieron cita el miércoles en Berlín para descubrir la oferta patrimonial, gastronómica y de naturaleza de la ciudad de Zamora en una presentación denominada "Press Day" en la que el concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, mostró los atractivos de Zamora.

Lo hizo además subrayando la posición estratégica de Zamora en el mapa transfronterizo entre España y Portugal con el río Duero como hilo conductor. La presentación se enmarca en un contexto donde, según ha destacado el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado, las tendencias del turismo internacional evolucionan hacia destinos de interior, sostenibles y con climas más amables en verano.

El encuentro de promoción de la ciudad, desarrollado en un espacio con singular ambientación veraniega, contó con la intervención, además de Strieder, del consejero de Turismo de la Embajada de España en Berlín y director de la Oficina Española de Turismo en la capital germana, Álvaro Blanco; el representante de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Alberto Bosque; profesor de Turismo y Marketing en la Universidad de Bielefeld, Rulf Treidel; y las representantes de la Oficina de Turismo de Portugal en Berlín, Claudia Miguel y Sandra Lorenz.

Puerta de entrada a Castilla y León y Portugal

El eje central de la jornada fue posicionar a Zamora no solo como un destino independiente, sino como puerta de entrada a Castilla y León y enclave estratégico de frontera con Portugal. La propuesta que se ha llevado al país germano desde la concejalía de Turismo, busca animar a los turoperadores alemanes a crear rutas combinadas que unan el patrimonio románico zamorano con la Rota do Românico del Norte Portugués, o las Rutas del Vino de Zamora con el emblemático Alto Douro Vinhateiro, utilizando el río Duero/Douro como hilo vertebrador.

Para la mayoría de los más de treinta profesionales asistentes, la propuesta resultó "un descubrimiento" ante el desconocimiento de esta zona. La colaboración conjunta entre instituciones locales, autonómicas, nacionales y del país vecino de Portugal, fue catalogada por los expertos alemanes como un modelo altamente innovador y atractivo para el diseño de nuevos paquetes turísticos.

Lobo ibérico y senderismo

Entre los atractivos que Strieder ofreció de la provincia figuró la oferta en turismo activo y de naturaleza, que permite el avistamiento de fauna salvaje, con especial interés en el lobo ibérico y la ornitología. También se detuvo en las rutas de senderismo, la posibilidad de practicar deportes acuáticos y oferta de golf.

A ello se une la oferta de nuevos modelos de viaje ante los que las agencias locales mostraron interés en proyectos pioneros, como el desarrollo de estancias y comunidades "coliving" para la población plateada, de más de 50 años.

Strieder, en la presentación de Zamora a influyentes y periodistas especializados alemanes en Berlín. / Cedida

El patrimonio gastronómico también tuvo un papel destacado en la presentación, con detalles sobre los productos de la tierra y la cocina de "kilómetro cero" que se presentó a periodistas e influyentes del sector turístico. La jornada concluyó con una degustación de vinos, quesos, pan y repostería artesanal zamorana y el sorteo de un viaje de cinco días a Zamora entre los periodistas asistentes para conocer el destino de primera mano.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Zamora busca continuar la labor de difusión de la oferta turística en mercados emisores clave como el alemán, consolidando la ciudad como un referente de turismo cultural, verde y de calidad en el sur de Europa.