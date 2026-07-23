La gestora de Caja Rural de Zamora, líder en crecimiento patrimonial entre los diez principales fondos de inversión del mercado español

La que es la gestora de inversión colectiva vinculada a Caja Rural de Zamora, Gescooperativo, ha cerrado el primer semestre de 2026 con una evolución muy positiva en patrimonio gestionado, número de partícipes y rentabilidad de sus fondos. De hecho, según los datos publicados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Gescooperativo registró entre enero y junio un crecimiento patrimonial del 10,37 %, lo que supone el mayor incremento entre las diez principales gestoras de fondos de inversión del mercado español. Con esta evolución, el patrimonio gestionado se situó en 13.083 millones de euros al cierre del semestre.

En términos interanuales, el patrimonio de Gescooperativo aumentó un 19,49 %, consolidando la trayectoria ascendente de la gestora y su posicionamiento dentro del sector nacional de fondos de inversión, según ha informado este jueves Caja Rural de Zamora en un comunicado.

Esa evolución positiva también se refleja en las suscripciones netas, es decir, en la diferencia entre las compras y los reembolsos de participaciones. Gescooperativo alcanzó unas captaciones netas de 833,22 millones de euros durante los seis primeros meses del año. Las mayores entradas de inversión se concentraron en renta fija a corto plazo, con 248,74 millones de euros; renta variable internacional (158,04 millones de euros); fondos garantizados (157,60 millones); y renta fija a largo plazo (120,71 millones).

Estos datos, según ha señalado la cooperativa de crédito zamorana, reflejan la confianza de los clientes en una propuesta de inversión diversificada, que combina soluciones orientadas a la preservación del capital con alternativas dirigidas a aprovechar las oportunidades de crecimiento de los mercados.

Al cierre del mes de junio, Gescooperativo contaba con 452.361 partícipes, lo que representa un incremento del 15 % respecto al mismo periodo del año anterior. La gestora administraba un total de 56 fondos de inversión, con una presencia destacada en diferentes categorías.

Ocho de ellos se situaron entre los diez fondos más rentables de sus respectivas categorías, mientras que nueve se encontraban dentro del 25 % más rentable de su clase al cierre del primer semestre.

Segmentos de mayor rentabilidad

Entre los segmentos con mejores resultados se encuentran la tecnología, la renta fija, la renta variable nacional e internacional, los mercados emergentes y la inversión socialmente responsable.

El presidente de Gescooperativo, Asier Díez Hierro, ha destacado que estos resultados muestran la capacidad de la gestora para ofrecer soluciones destinadas tanto a la protección del capital como a la captación de oportunidades de crecimiento en los mercados internacionales, mediante una gestión activa y diversificada.

Desde Caja Rural de Zamora han recordado que los fondos de inversión están sujetos a las fluctuaciones de los mercados y pueden generar pérdidas, por lo que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y antes de contratarlos se debe consultar el folleto y el documento de datos fundamentales del fondo.

Además, han subrayado la importancia de contar con una oferta amplia y diversificada que permita responder a las necesidades, objetivos y niveles de tolerancia al riesgo de cada cliente.

La entidad ofrece información y asesoramiento personalizado a través de su red de oficinas, donde sus profesionales analizan cada situación antes de plantear alternativas de inversión adecuadas al perfil y horizonte temporal del cliente. Los interesados pueden ampliar la información y consultar las características, riesgos y documentación legal de los diferentes fondos de inversión en las oficinas de la cooperativa de crédito zamorana.