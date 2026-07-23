¿Por qué el concierto de la Oscyl es de pago en Zamora? El Ayuntamiento lo aclara

El Ayuntamiento de Zamora ha salido al paso de las críticas y el malestar mostrado por algunos zamoranos en redes sociales, que se preguntaban por qué el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) este viernes en la gala inaugural del festival Little Ópera será de pago cuando las actuaciones de esa orquesta del programa "Plazas Sinfónicas" que se programan en otras capitales de provincia de la comunidad son gratuitas.

Al respecto, el Consistorio ha explicado en un comunicado que la confusión ha surgido en los últimos días a raíz de la publicidad difundida por la Junta de Castilla y León sobre el programa "Plazas Sinfónicas 2026", en la que se ha incluido erróneamente la gala inaugural de Little Ópera.

El Ayuntamiento de Zamora ha explicado que ese concierto no forma parte del programa "Plazas Sinfónicas", sino que constituye una actividad propia del Festival Internacional Little Ópera impulsado por el Ayuntamiento de Zamora en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y Caja Rural. "De hecho, en la propia página web de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la que se describe la temporada de la orquesta y aparecen sus salidas a diferentes puntos de la comunidad, se diferencian claramente los conciertos de la "Plazas Sinfónicas" de las participaciones de la orquesta en varios festivales en Castilla y León", entre los que sí se incluye Little Ópera", han aclarado desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

"La inclusión de esta gala dentro de la campaña de promoción de "Plazas Sinfónicas" está provocando una confusión que ya está teniendo reflejo entre la ciudadanía, al trasladar la idea errónea de que se trata de uno de los conciertos de ese ciclo autonómico, habitualmente gratuitos", han lamentado desde el Consistorio, que han subrayado además que existen "diferencias sustanciales" entre ambas iniciativas.

Repertorio específico para Little Ópera

La gala inaugural de Little Ópera es un concierto lírico, con la participación de solistas vocales y un repertorio específicamente concebido para la inauguración del festival. Además, el propio festival asume parte de su organización y financiación, incluyendo la contratación de los solistas y del director musical invitado. Asimismo, el acceso al concierto se realiza mediante la correspondiente entrada, como sucede con el resto de la programación del certamen, tal y como se anunció en su presentación.

Por el contrario, el programa "Plazas Sinfónicas" consiste en una gira de conciertos sinfónicos promovida íntegramente por la Junta de Castilla y León, con acceso gratuito para el público y unas características artísticas propias.

El Ayuntamiento ha lamentado que la difusión realizada por la Junta haya mezclado ambas iniciativas, ya que ello está generando "un evidente malentendido entre los ciudadanos y puede ocasionar problemas organizativos en el acceso al concierto inaugural, al crear expectativas que no se corresponden con la realidad del evento", han apuntado.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha considerado que esta forma de presentar la programación proyecta la imagen de que Zamora forma parte de la gira "Plazas Sinfónicas cuando, en realidad, ni la capital ni ninguna otra población de la provincia, han sido incluidas este año entre las sedes que acogen un concierto de dicho programa", han lamentado.

No obstante, el Ayuntamiento de Zamora ha querido poner en valor la colaboración que la Junta de Castilla y León viene manteniendo con el Festival Internacional Little Ópera desde su primera edición, mediante su apoyo económico y desde la segunda edición del festival con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la gala inaugural. "Sin duda esta ha sido siempre una aportación que ha contribuido de manera decisiva a la calidad artística del certamen y que el Ayuntamiento agradece y reconoce", ha señalado.

La Junta no rectifica

Pese a ello, también ha explicado que ha remitido a la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y a la Consejería de Cultura y a la Presidencia de la Junta de Castilla y León escritos por correo electrónico en los que ha solicitado una rectificación de la información difundida sobre el concierto de Zamora y su inclusión en los carteles como si fuera de "Plazas Sinfónicas", sin que haya recibido respuesta alguna. Por ello, ha lamentado que la Junta no haya rectificado "una confusión que perjudica, tanto a la correcta información de la ciudadanía, como al normal desarrollo de un festival que constituye una de las principales citas culturales de la ciudad", ha concluido.