71 municipios zamoranos de menos de 2.000 habitantes se convierten en zonas cardioprotegidas

Actuar en los primeros minutos tras una parada cardiaca es completamente decisivo. Cada minuto que el paciente pasa sin recibir asistencia reduce las probabilidades de supervivencia. Bajo esta premisa, la Diputación de Zamora ha puesto en marcha la instalación de desfibriladores en 71 municipios de menos de 2.000 habitantes, una actuación que permitirá ampliar la red de espacios cardioprotegidos de la provincia. El proyecto está financiado por la Junta de Castilla y León con una aportación de 184.000 euros y no se limita a la compra de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), sino que también contempla su instalación en lugares accesibles y la formación de vecinos y personal municipal para que sepan utilizarlos correctamente en caso de emergencia.

Los trabajos de instalación de los equipos comenzaron el pasado 13 de julio y está previsto que concluyan el 5 de agosto. Después arrancará un calendario de cursos, de ocho horas de duración, que se impartirán en distintas comarcas de la provincia. Aunque cada ayuntamiento deberá contar con, al menos, dos personas formadas, desde la Diputación de Zamora se ha animado a que participe el mayor número posible de vecinos. Las sesiones se celebrarán en Alcañices el 3 de agosto, Benavente el 4 de agosto, Puebla de Sanabria el 28 de julio, Torregamones el 5 de agosto, Santa Croya de Tera el 5 de agosto, Tábara el 6 de agosto, Villalpando el 3 y el 4 de agosto, Coreses el 6 de agosto, Moraleja del Vino el 29 de julio y Aspariegos el 27 de julio.

Representantes de los ayuntamientos que contarán con desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). / Lucas Anta / LZA

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, destacó que el objetivo es seguir avanzando hasta conseguir que toda la provincia disponga de este tipo de equipos. Asimismo, recordó que hace unos años ya se instalaron 106 desfibriladores y que ahora se da un nuevo paso para llegar a los municipios que todavía carecían de ellos. No obstante, lamentó que 98 ayuntamientos no hayan respondido a la convocatoria. "Tampoco vamos a obligar a nadie, pero en breve volveremos a mandar otra carta a esos 98 ayuntamientos que aún no van a estar cardioprotegidos, para que si lo consideran oportuno, nos indiquen esa voluntad de tener ese espacio cardioprotegido en su municipio e intentar llegar en un futuro al 100% de la provincia", declaró el dirigente.

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, subrayó la colaboración entre la Junta y la Diputación y defendió que estos dispositivos no solo protegen a los trabajadores de los ayuntamientos, sino también a toda la población de los pequeños municipios. "De ahí la importancia de instalar el desfibrilador en un lugar accesible y que todo el mundo tenga conocimiento de que es importante la formación que se va a dar", enunció.

En este sentido, comentó que en el pasado año 2025, más del 70% de los accidentes mortales ocurridos durante la jornada de trabajo fueron debidos a accidentes de tráfico o a accidentes no traumáticos, es decir, a infartos cardiovasculares o cerebrovasculares, de ahí la importancia de contar con desfibriladores en espacios públicos, tal y como lo recomienda la Sociedad Española de Cardiología y el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. / Lucas Anta / LZA

Dispositivo que tiene una "utilidad práctica y un manejo muy sencillo", tal y como expresó Barrios. Afirmación que ratificó Inmaculada Rivas, representante de Almas Industries, empresa adjudicataria del suministro e instalación, quien detalló que los equipos están preparados para ser utilizados por personas sin formación sanitaria, ya que analizan automáticamente el ritmo cardiaco y solo aplican una descarga cuando es necesaria. Además, guían al usuario mediante instrucciones de voz durante toda la intervención.

"La importancia es evidente cuando hay más de 30.000 muertes al año por paradas cardiorespiratorias de las cuales el 80% son revertibles ¿Qué quiere decir que se puedan revertir? Pues que si yo dispongo de un desfibrilador, ese corazón que está latiendo de forma caótica puede volver a latir con un ritmo normal", manifestó Rivas.

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la representante de la empresa adjudicataria del suministro e instalación, Inmaculada Rivas; y la diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón. / Lucas Anta / LZA

Por todo ello, los responsables del proyecto insistieron en que disponer del aparato es fundamental, pero que la formación es también importante. No en vano, las posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente cuando la desfibrilación y las maniobras de reanimación se realizan durante los primeros minutos de una parada cardiaca. Esa es, precisamente, la finalidad de una iniciativa con la que se busca que vivir en un pequeño pueblo de Zamora no signifique contar con menos oportunidades ante una emergencia sanitaria.