Zamora impulsa un proyecto pionero para cultivar boletus de jara

La Diputación de Zamora pondrá en marcha un proyecto de investigación para estudiar el cultivo del boletus de jara. Una iniciativa pionera con la que pretende abrir nuevas oportunidades económicas en el medio rural y consolidar una alternativa de negocio para las comarcas donde esta variedad tiene mayor presencia. "El proyecto es muy ambicioso y busca estudiar una nueva fuente de ingresos para nuestros pueblos", tal y como apreció el presidente de la institución, Javier Faúndez, tras la celebración de la junta de gobierno en la que se dio luz verde a la actuación.

El proyecto contará con una inversión de 100.000 euros durante tres años para desarrollar un programa experimental para testar técnicas innovadoras de implantación de jara micorrizada con Boletus edulis, tanto en terrenos agrícolas como en jarales desbrozados con sistemas de riego.

En una primera fase se elaborará un diseño experimental en el que se evaluarán diferentes sistemas de plantación y siembra, el empleo de inóculos fúngicos y bacterianos, distintas dosis de riego y las características edafológicas del terreno.

Posteriormente, se pondrá en marcha la parcela de ensayo, dividida en varios sectores donde se evaluarán distintas técnicas de producción. El objetivo es comprobar la viabilidad del cultivo y generar un modelo que pueda ser replicado por particulares y empresas, reduciendo la dependencia de las campañas micológicas condicionadas por la meteorología.

Impulso al emprendimiento rural

La Diputación ha aprobado también la licitación del servicio de asesoramiento al emprendimiento rural, financiado con fondos europeos y dotado con 232.000 euros. El programa ofrecerá apoyo a quienes quieran implantar nuevos negocios en el medio rural.

El contrato permitirá ofrecer un servicio integral dirigido a fortalecer el tejido empresarial de la provincia mediante tres líneas de actuación: elaboración y actualización permanente de una base de datos estratégica sobre la realidad empresarial zamorana; asistencia técnica y mentorización personalizada mediante diagnósticos DAFO y planes de trabajo individualizados para empresas, profesionales y emprendedores; e implantación de un sistema de vigilancia financiera que facilitará información segmentada y en tiempo real sobre ayudas y subvenciones locales, autonómicas, nacionales y europeas.

El objetivo es mejorar la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad de captación de financiación de las empresas de la provincia.

Ayudas al transporte social y reparto de comida

En materia social, la Diputación de Zamora destinará 120.000 euros a once asociaciones sin ánimo de lucro que prestan servicio de transporte a personas con enfermedades oncológicas y otras patologías para que puedan desplazarse desde sus municipios hasta los centros hospitalarios donde reciben tratamiento.Las ayudas beneficiarán a Azayca, Feafes, Fundación Futudis, Azdem, Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, AFA Benavente y Comarca, Fundación Intras, Unidos contra el Cáncer Toro y Alfoz, Asociación Española Contra el Cáncer, Sanagua Aspace y AFA Zamora.

Además, se ha resuelto la convocatoria para la adquisición de vehículos destinados al servicio de catering de comida a domicilio en municipios con CEMI, con una inversión total de 148.247 euros. Los municipios beneficiarios son: Riofrío de Aliste, Guarrate, San Vicente de la Cabeza, Villamayor de los Escuderos y Bermillo de Sayago.

La convocatoria recibió un total de diez solicitudes, por lo que cinco ayuntamientos quedaron fuera al agotarse el presupuesto. No obstante, el presidente de la Diputación ha anunciado que recuperará esta línea de ayudas en 2027 y dará prioridad a los municipios que no han podido acceder a ella este año.

Convenios de colaboración

La Junta de Gobierno ha aprobado un convenio con la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz, dotado con 8.000 euros, para desarrollar durante 2026 el programa "Ejercicio Físico y Cáncer", además de campañas de sensibilización, prevención y captación de fondos para la investigación oncológica. Entre las actuaciones previstas figuran campañas informativas, conferencias, concursos escolares, el VIII Maratón del Euro por la Investigación del Cáncer, la distribución de pañuelos oncológicos y campañas de prevención solar.

Asimismo, se ha aprobado un convenio con la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, por importe de 10.000 euros, destinado a desarrollar campañas de promoción de la donación altruista de sangre y captación de nuevos donantes mediante charlas en centros educativos, material divulgativo y la organización de la IV Gala del Donante.

Respaldo a los productos agroalimentarios

La Diputación ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a los Consejos Reguladores, Órganos de Gestión de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y entidades titulares de Marcas de Garantía correspondientes al ejercicio 2026.

La convocatoria cuenta con una dotación de 430.000 euros destinada a apoyar los programas de promoción y protección de los productos agroalimentarios de calidad de la provincia integrados en la marca Alimentos de Zamora.

Las ayudas permitirán financiar acciones de promoción en ferias y exposiciones, campañas publicitarias, degustaciones, elaboración de material promocional, estudios para nuevas figuras de calidad, controles de certificación, gastos de funcionamiento de las entidades y actuaciones de difusión de los productos zamoranos en actividades deportivas, sociales y culturales.