El renovado aspecto elegido por los vecinos para el centro neurálgico de Pinilla en Zamora: de las balizas solares, a las letras del barrio y la nueva pérgola

No solo son los nuevos bancos de colores o las jardineras con vistosas flores que ahora delimitan la zona. El nuevo aspecto que presenta el que es centro neurálgico del barrio de Pinilla de Zamora es una actuación diseñada por los propios vecinos a través del proyecto Soñando Plazas que ahora se ha trasladado del papel a la realidad en una actuación en la que el Ayuntamiento de Zamora ha invertido cerca de 48.000 euros.

La renovada imagen de la plaza de Canteras del Raposo, al inicio de la calle Peñausende, la han supervisado este miércoles el alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo. El edil ha ofrecido los detalles de una intervención que delimita la plaza en dos espacios diferenciados.

Por una parte, está la zona de juego infantil, que incorpora además de vallado nuevo, dos mesas con bancos de polímero reciclado o una de las nuevas fuentes dobles para que pueda ser utilizada tanto por las personas como por las mascotas.

El otro espacio deliimitado de la plaza que es "el corazón de este barrio de Pinilla"; según ha recordado Pablo Novo, incluye mobiliario urbano, como bancos de polietileno de colores, una gran pérgola de madera con cañizo para dar sombra y frescor a esa zona de la plaza, balizas solares que lucen por la noche para remarcar ese espacio y las letras con el nombre del barrio, pintadas en el suelo con pintura epoxi de color rojo en contraste con el gris con el que se ha pintado el resto de la zona con ese mismo recubrimiento de resina resistente al desgaste y los productos químicos.

Los vecinos, implicados en el diseño

Pablo Novo ha resaltado el proceso participativo seguido a la hora de diseñar la plaza, en colaboración con la asociación de vecinos y ha resaltado que se trata del "primer ejemplo" del proyecto Soñando Plazas, un modelo que el equipo de Gobierno municipal pretende extender a otras zonas de la ciudad para futuros proyectos de inversión.

De hecho, también al otro lado del río, en el barrio de San Frontis, en las próximas semanas se sacará a licitación las obras de renovación de la plaza de Bermillo de Sayago, también diseñada con aportaciones de los vecinos de la zona a través de Soñando Parques y que "esperemos que replique un resultado tan bueno" como el de Pinilla, ha declarado el edil.