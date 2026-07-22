El Puente de Piedra de Zamora, más cerca de estrenar una nueva iluminación monumental

El Puente de Piedra está más cerca de estrenar una nueva iluminación monumental. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha informado favorablemente la memoria presentada por el Ayuntamiento de Zamora para renovar y mejorar el alumbrado artístico del emblemático monumento, un primer paso imprescindible antes de acometer la actuación.

La autorización, sin embargo, no es definitiva. El Consistorio deberá presentar ahora el proyecto de ejecución de la nueva iluminación del Puente de Piedra para que vuelva a ser examinado y reciba el visto bueno de la Comisión antes del inicio de la actuación.

La decisión se adoptó durante la reunión de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, presidida por el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, en la que se estudiaron un total de 57 expedientes relacionados con la conservación del patrimonio histórico, intervenciones urbanísticas, restauraciones y actuaciones arqueológicas en distintos municipios de la provincia.

Además del proyecto del Puente de Piedra, la Comisión autorizó diez intervenciones en Bienes de Interés Cultural (BIC). Entre ellas figuran el nivelado de las losas de la iglesia de Santa María Magdalena de Zamora, promovido por la Fundación ZamorArte; la restauración del retablo del Cristo Crucificado de la iglesia de Otero de Sanabria; el derribo de un edificio entre medianeras para levantar un nuevo inmueble en la plaza de Santiago de la capital; y el acondicionamiento de la plaza Virgen de la Vega de Benavente, actuación promovida por el Ayuntamiento de la localidad.

Otro de los asuntos abordados por los participantes en la reunión fue el proyecto RenaturaliZA del Ayuntamiento de Zamora. Patrimonio informó favorablemente la creación de microespacios de biodiversidad en varios puntos de la ciudad como son la plaza Mayor, la plaza de la Constitución y la plaza de Santiago. Sin embargo, rechazó la instalación de jardines verticales e instó al Consistorio a retirar los que ya han sido colocados. En cambio, sí dio luz verde a las torres florales previstas en la iniciativa.

Durante la sesión también recibieron el visto bueno distintas actuaciones promovidas por el Obispado de Zamora para conservar varios templos de la provincia, entre ellas el arreglo de parte de la cubierta en la iglesia de Santiago Apóstol de Moreruela de los Infanzones; el retejo de cubierta y saneamiento de zócalos de la iglesia de Santa María de San Agustín del Pozo; la colocación de canalones y bajantes en la ermita de Santo Domingo de Guzmán de San Marcial; el arreglo de los daños ocasionados en otra ermita, en este caso en la del Cristo de la Vera Cruz de la localidad de Venialbo y la retirada de escombros, saneamiento y rejuntado del horno tradicional de Lobeznos que promueve el ayuntamiento de Pedralba de la Pradería.

En materia arqueológica, la Comisión supervisó 25 expedientes vinculados a proyectos urbanísticos e infraestructuras, entre los que destacan la modificación de las Normas Urbanísticas de Trabazos y el seguimiento arqueológico de las obras que de consolidación, demolición parcial y desescombro del Palacio de Bustamante de Toro.

La reunión concluyó con la toma de conocimiento de cinco expedientes, entre los que destacan las memorias finales de restauración de la escultura de la Virgen de la Paz de la iglesia de San Andrés de Olmo de la Guareña y de la imagen de San Onofre de la ermita de la Virgen del Templo de Torregamones. Asimismo, se ha dado cuenta de diversas comunicaciones relativas a órdenes de ejecución y declaraciones de ruina en inmuebles de Zamora y Toro.