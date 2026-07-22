Próximas obras en Ifeza: mejora del pavimento del pabellón principal

La Diputación de Zamora ha sacado a licitación las obras de mejora de la pavimentación del pabellón principal de Ifeza. Una actuación que supone un nuevo paso en el ambicioso plan de modernización del recinto ferial impulsado por la institución provincial, con una inversión global superior a los 1,5 millones de euros. El contrato, al que podrán presentar sus ofertas las empresas interesadas hasta el 10 de agosto, cuenta con un presupuesto base de licitación de 265.033 euros (impuestos incluidos).

La actuación permitirá renovar el pavimento del pabellón principal, una de las zonas con mayor actividad del recinto ferial, mediante la reparación y acondicionamiento de la superficie existente y la aplicación de un nuevo revestimiento continuo de resina de poliuretano de alta resistencia de color azul. Actuación similar a la realizada recientemente en el pabellón de cristal.

La superficie de actuación es de 4.940 metros cuadrados. Dado el tamaño de la zona, la ocupación intermitente del pabellón para distintas ferias en la que hay que tener en cuenta los trabajos previos de montaje y los posteriores de desmontaje, así como las exigencias que requieren los tratamientos con cortos tiempos de espera entre las distintas aplicaciones, no se contempla actuar a la vez en toda la superficie del pabellón. De este modo, está previsto que los trabajos se ejecuten en cinco fases para compatibilizarlos con la celebración de las ferias y eventos programados en Ifeza, minimizando así las afecciones a su actividad.

Con este fin, una vez se tenga la obra contratada, se analizará el calendario de ferias previsto, el contratista presentará los productos a emplear, indicando los plazos estimados de aplicación y se planificará actuar de manera coordinada entre la dirección de Ifeza, la empresa contratista y la dirección de las obras.

El plazo de ejecución de la obra es de tres meses contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. No obstante, como se refiere en el plan de obra, se contemplan tiempos de parada en la planificación por necesidades de coordinación con las ferias en los pabellones.

Recinto "de primer nivel"

Esta intervención forma parte del programa de inversiones presentado por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, para modernizar las instalaciones de Ifeza y consolidarlas como un recinto ferial "de primer nivel" para la provincia. El proyecto contempla actuaciones por valor de 1.568.488 euros, entre las que destacan la climatización de la nave principal y de las salas de la primera planta, la mejora de la instalación eléctrica, la renovación del asfaltado exterior, la sustitución de lucernarios y puertas de emergencia, además de la mejora del pavimento del pabellón principal.

Estas inversiones se suman a los más de 207.000 euros destinados a actuaciones ejecutadas desde el año 2024, entre las que figuran la renovación del alumbrado con tecnología LED, la modernización de la red wifi, la reforma de los aseos, la impermeabilización de las cubiertas y la mejora del salón de actos.

Apuesta que permitirá dotar al recinto de unas instalaciones más modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de expositores, organizadores y visitantes, reforzando su papel como motor de la actividad económica, empresarial y ferial de la provincia de Zamora.