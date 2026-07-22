Todo preparado para disfrutar de un "pícnic artesano" en las Aceñas de Cabañales

"Vive la artesanía con tus propias manos". Este es el lema del Pícnic Artesano propuesto para el jueves 23 de julio en las Aceñas de Cabañales. La iniciativa está impulsada por la Asociación Cultural Artesanía y Arte de Zamora, dentro del programa del Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora.

La propuesta, que comenzará a las 19.00 horas, "invita al público a acercarse a distintos oficios artesanos de forma sencilla, directa y participativa", detallan los organizadores. Animada tarde en la que se desarrollarán cinco talleres en los que las personas asistentes podrán experimentar con materiales como barro, alabastro, tela, papel, tintas o cuerda.

Atractivo y novedoso espacio que busca dar protagonismo a lo hecho a mano, desde una perspectiva cercana y accesible dirigida a todo tipo de públicos y edades. "No hace falta experiencia previa: solo ganas de mirar, tocar, probar y descubrir la artesanía como cultura viva", expresan desde la asociación zamorana.

Las actividades previstas, todas ellas gratuitas, son las siguientes:

Barro y viento. Creación de aerófonos en cerámica, con Tantaterra. Las personas participantes podrán crear una pequeña pieza de barro y descubrir cómo la cerámica también puede jugar con el aire y el sonido.

Creación de aerófonos en cerámica, con Tantaterra. Las personas participantes podrán crear una pequeña pieza de barro y descubrir cómo la cerámica también puede jugar con el aire y el sonido. Collares de alabastro, con Jessica / elconjuntoenvacio. Un acercamiento al trabajo con alabastro, sus formas y texturas, para crear las cuentas de un collar.

con Jessica / elconjuntoenvacio. Un acercamiento al trabajo con alabastro, sus formas y texturas, para crear las cuentas de un collar. I lustración con estampas y esténcil , con Elena Zaragozá. Una propuesta para experimentar con imágenes, plantillas y estampas y componer una ilustración.

, con Elena Zaragozá. Una propuesta para experimentar con imágenes, plantillas y estampas y componer una ilustración. Costura de pececitos, con LuPa hecho a mano. Un taller textil para coser telas y botones y crear blanditos animales del Duero.

con LuPa hecho a mano. Un taller textil para coser telas y botones y crear blanditos animales del Duero. Pulseras de macramé, con Nicomaty Handmade. Una actividad para aprender a combinar nudos de macramé y llevarse una pulsera como recuerdo del Pícnic Artesano.

Curioso pícnic en las Aceñas de Cabañales con el que las personas que forman parte de la Asociación Cultural Artesanía y Arte de Zamora tratan de "acercar la artesanía zamorana al público desde la experiencia directa, la participación y el encuentro". Todo ello, además, en un entorno patrimonial y natural privilegiado especialmente vinculado al río y al verano.