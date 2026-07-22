Esto opinan Guarido y Pablo Novo de la candidata del PP al Ayuntamiento de Zamora, Elvira Velasco

El actual alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el candidato llamado a sustituirle como número uno en la lista de IU en 2027, el edil Pablo Novo, se han pronunciado sobre la designación por parte del PP de la diputada nacional Elvira Velasco como cabeza de lista de su formación en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Ambos se han pronunciado tímidamente.

Guarido ha declarado a preguntas de los periodistas que no tiene ninguna valoración que hacer porque no conoce "sus propuestas en términos municipales". Ha admitido que aunque, como persona y como candidata le merece todo su respeto, hará una valoración más detallada a medida que "vayamos conociendo las posiciones políticas de cada cual".

Ha aludido igualmente a que cada partido político elige los candidatos según sus estatutos y otras formaciones, ha dicho en referencia al PP, tienen "sus propios métodos de designación directa de candidatos".

Al respecto, ante la insistencia de los periodistas, ha abundado en ello al señalar que cada partido tiene sus métodos de elección de los aspirantes a la Alcaldía y "todos son legales por la Ley de Partidos Políticos, pero unos son más democráticos que otros".

Salir a ganar

Por su parte, Pablo Novo, que rivalizará de forma directa con Elvira Velasco por la Alcaldía, ha preferido centrarse en que Izquierda Unida saldrá "a ganar las elecciones", una motivación que puede tener cualquier partido, "pero, desde luego, es la nuestra".

Ha sustentado esa afirmación en que se está haciendo "un buen trabajo". Por ello, no ha querido entrar a hacer valoraciones de otras formaciones y "sí valorar el trabajo que nosotros hemos realizado, estamos realizando y seguiremos realizando en esta ciudad para mejorar su infraestructura, sus dotaciones y, desde luego, la vida de la gente", ha zanjado.