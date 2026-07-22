Las obras del Parador de Turismo se prolongarán hasta finales de 2027 o principios de 2028, según el nuevo plazo pactado en el ERTE con los trabajadores

Las obras en el Parador de Turismo Condes de Alba y Aliste de Zamora, que se prolongan desde el mes de octubre del año 2024, están finalizando en lo que respecta al tratamiento de la piedra histórica de la fachada exterior que da a las plazas de Viriato y Claudio Moyano, pero todavía queda mucho tiempo antes de que la reapertura del establecimiento sea una realidad. La finalización del tratamiento en la piedra de la fachada ha hecho que en los últimos días se haya procedido a retirar el vallado metálico que delimitaba la zona de los trabajos en el exterior del edificio renacentista en esas dos plazas. También es visible ya la nueva rampa de acceso de la entrada principal que elimina las barreras arquitectónicas en la entrada del negocio hotelero público de la plaza de Viriato.

Pese a ello, la conclusión de las obras todavía no tiene una fecha clara. Desde Paradores de Turismo, a preguntas de este diario, no ofrecen un plazo concreto de finalización de los trabajos, pero en la web de reservas de Paradores de Turismo es significativo que hasta el 31 de octubre de 2027, cuando se intenta coger una habitación, se indique que el establecimiento zamorano "se encuentra cerrado en las fechas solicitadas" y es a partir del 1 de noviembre de 2027 cuando sí deja reservar una habitación. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con la plantilla para prolongar el ERTE va más allá y habla del 31 de enero de 2028 como fecha de finalización de los trabajos, aunque sin descartar que la reapertura pueda producirse unos meses antes.

Obras en la entrada al Parador de Turismo de Zamora. / J. N.

Desde la dirección de Paradores de Turismo han justificado el incremento de los plazos previstos inicialmente porque durante el desarrollo de los trabajos técnicos y de puesta en marcha del proyecto de reforma se han "identificado nuevas actuaciones necesarias para adaptar y reforzar distintos elementos del edificio".

En concreto han sido modificaciones relacionadas con la seguridad, la actualización de las instalaciones y la mejora estructural de determinadas zonas históricas del inmueble las que se han tenido en cuenta para ampliar unas obras que inicialmente contaban con un presupuesto cercano a los once millones de euros.

Trabajadores de las obras, a la entrada del Parador de Turismo / Víctor Garrido

Estas actuaciones complementarias, que no estaban contempladas inicialmente y que responden al compromiso de Paradores y de Turespaña de dotar al inmueble de la "máxima calidad, conservación patrimonial y cumplimiento normativo", han obligado a "replantear parte de la planificación prevista y ampliar el alcance de las obras". Todo ello, según Paradores de Turismo, requiere "nuevos procesos técnicos y administrativos" que han afectado a los plazos de reapertura.

Cuando se cerró el establecimiento hostelero, en octubre de 2024, la presidenta de Paradores Raquel Sánchez indicó que los trabajos se iban a prolongar durante 16 meses, un plazo que se cumplió en febrero de este año.

Acuerdo para ampliar el ERTE

Desde que comenzaron las obras, la plantilla del Parador de Turismo de Zamora se ha acogido a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo. Al respecto, Paradores ha señalado que mantiene su "compromiso prioritario" con la preservación del empleo y con la protección de las personas trabajadoras afectadas por la situación del Parador de Zamora.

De hecho, esta misma semana, según ha detallado, se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para "garantizar las mejores condiciones posibles en al continuidad del ERTE". En ese contexto, la empresa pública estatal continuará utilizando "las medidas de flexibilidad laboral legalmente previstas que resulten necesarias y proporcionadas" con el fin de garantizar la continuidad del empleo y facilitar la recuperación plena de la actividad del establecimiento "en cuanto las circunstancias lo permitan", han señalado desde la dirección de Paradores.

Treinta trabajadores afectados

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de Zamora, Sonia Álvarez, ha señalado que el ERTE, que inicialmente era de dos años, hasta el 17 de octubre de 2026, se prolongará hasta el 31 de enero de 2028. El acuerdo afecta a una treintena de trabajadores del Parador de Turismo Condes de Alba y Aliste de Zamora. La desafectación del personal se realizará, según establece el pacto, "de manera escalonada, y según las necesidades operativas", que estarán condicionadas principalmente por el fin de la obra y puesta en marcha del establecimiento, por lo que el llamamiento a los trabajadores para que se reincorporen a sus puestos podrá efectuarse antes de esa fecha del 31 de enero de 2028 "previa comunicación" a los afectados.

El acuerdo mantiene las condiciones esenciales pactadas en el primer ERTE para que sigan vigentes durante su prórroga y Paradores continuará por ello abonando el complemento económico que realiza a la prestación por desempleo de los trabajadores, para que cobren un porcentaje mínimo de la base reguladora de su cotización, tomando como referencia los seis meses anteriores al ERTE. Ese porcentaje será de hasta el 70% hasta octubre de este año; de hasta el 60% desde noviembre de este año hasta julio de 2027; del 50%, de agosto a octubre del próximo año; y del 30%, entre noviembre de 2027 y enero de 2028.

Obras del Parador de Turismo de Zamora / Víctor Garrido

El acuerdo también establece, respecto a la movilidad temporal, de la plantilla, que quienes sean destinados a otro centro de trabajo temporalmente seguirán percibiendo el plus de distancia, según los kilómetros recorridos. Además, si la actividad del Parador de Turismo de Zamora se reanuda antes del plazo de enero de 2028 previsto en el ERTE, la suspensión temporal de los contratos podrá finalizar antes de tiempo, bien sea la de todos los trabajadores a la vez, o de forma escalonada, en función de las necesidades de la empresa.

En todo caso, Paradores deberá comunicar esa circunstancia con al menos siete días de antelación a los trabajadores, o dieciséis días antes en el caso de que sean trabajadores que estén prestando temporalmente servicios en otros establecimientos de la red de Paradores de Turismo.

Por lo que respecta a los fijos discontinuos, tras reabrirse el Parador de Zamora, la empresa garantiza que se les llamará un mínimo de doce meses consecutivos. Asimismo, el acuerdo de prórroga del ERTE fija que durante la suspensión temporal de empleo se podrá ofrecer a la plantilla la posibilidad de acceder voluntariamente a vacantes en otros centros de trabajo.