Objetivo, mantener abierta la residencia de mayores de Los Tres Árboles: nueva ofensiva en el Parlamento autonómico para mejorar la ratio de plazas en Zamora

El objetivo es claro, que se mantengan abierta la residencia de mayores de Los Tres Árboles de Zamora una vez que entre en funcionamiento el nuevo centro residencial que se está ya equipando junto al CIFP Ciudad de Zamora.

Para ello se han abierto varios frentes y, desde el institucional y de la representación parlamentaria, el PSOE acaba de dar un nuevo paso en las Cortes de Castilla y León con la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) que persigue esa meta. El fin último es que se pueda ampliar la red asistencial y la ratio de plazas en residencias de mayores públicas en la provincia, con el funcionamiento simultáneo de dos centros residenciales en la capital, que se suman al de Benavente.

Para ello, los parlamentarios autonómicos del PSOE de Zamora Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García han registrado una iniciativa que pretende garantizar la continuidad de la residencia de personas mayores de Los Tres Árboles de Zamora y evitar la pérdida de sus 167 plazas públicas cuando entre en funcionamiento el denominado nuevo Centro Multiservicio de Cuidados de Larga Duración situado junto al CIFP Ciudad de Zamora (Antiguo CEI) y muy cerca del hospital Virgen de la Concha. La PNL obligará a posicionarse con su voto a los procuradores de PP y Vox, que dirigen en coalición el Gobierno autonómico.

La iniciativa reclama que ambas infraestructuras permanezcan abiertas y formen parte de la red pública residencial de la comunidad, de manera que la apertura del nuevo centro suponga un incremento real de plazas públicas y no una simple sustitución de las ya existentes.

Incrementar el 8,5% de plazas públicas

Los socialistas recuerdan que Zamora es la provincia más envejecida de Castilla y León y una de las que presenta una mayor demanda de recursos asistenciales para personas mayores. Sin embargo, de las 4.642 plazas residenciales existentes en la provincia, únicamente 395 son de titularidad de la Junta de Castilla y León, apenas un 8,5 % del total, una cifra que consideran "claramente insuficiente para responder a la realidad demográfica del territorio".

El procurador Iñaki Gómez ha asegurado que sería "incomprensible" que, después de realizar una importante inversión pública para construir una nueva residencia, el resultado fuera "cerrar otra e incluso perder número de plazas públicas".

El procurador socialista Iñaki Gómez. / Cedida

Gómez ha insistido en que el debate "no gira en torno a un edificio, sino al modelo de atención que queremos para nuestros mayores". En este sentido, ha defendido que la apertura del nuevo Centro Multiservicio debe convertirse en una oportunidad para reforzar los servicios públicos y reducir las listas de espera, "no para justificar el cierre de una residencia que continúa prestando un servicio esencial a decenas de familias zamoranas".

Informe de la evolución a diez años

De forma específica, la PNL socialista insta a la Junta de Castilla y León a mantener en funcionamiento las 167 plazas de la residencia de Los Tres Árboles, garantizar que la apertura de la nueva residencia suponga un incremento real del número de plazas públicas de titularidad autonómica en Zamora y no la reducción o sustitución de las existentes, elaborar un plan de ampliación progresiva de la red pública residencial adaptado al envejecimiento de la población y a las necesidades futuras de la provincia y presentar en las Cortes un informe detallado sobre la evolución prevista de las plazas públicas residenciales durante los próximos diez años y las actuaciones previstas para reforzar dicha red.

Para el PSOE de Zamora, la política de atención a las personas mayores debe responder a la realidad demográfica de la provincia y reforzar la capacidad de los servicios públicos.

"Nuestros mayores merecen la mejor atención posible y sus familias necesitan certezas. La Junta tiene la oportunidad de demostrar que apuesta por Zamora aumentando las plazas públicas, no cerrando recursos que hoy siguen siendo imprescindibles", ha concluido Iñaki Gómez.

La iniciativa será debatida en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social del Parlamento autonómico.