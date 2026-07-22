Nueva fase del plan de prevención de incendios de la Diputación de Zamora: más de dos millones de euros para reforzar los medios

La Diputación de Zamora ha sacado a licitación la penúltima fase del Plan de Prevención de Incendios y Protección de Perímetros de Poblaciones, una actuación que movilizará 2.105.000 euros para mejorar los medios de prevención y respuesta frente a los incendios forestales. La inversión será financiada conjuntamente por la Junta de Castilla y León, que aporta 1,3 millones de euros, y la institución provincial, con 802.000 euros.

El plan contempla cinco lotes para la adquisición de dos máquinas de orugas con pala bulldozer, cabezal desbrozador forestal y ripper para la creación de áreas de protección frente al fuego, con una inversión de 700.000 euros. "Hicimos una prueba piloto con una máquina semejante el pasado año en Sanabria y los resultados no son buenos, son espectaculares, por lo que nos hemos animado a comprar dos máquinas más, más una máquina también multifunción que también va con cabezal destrozador", detalló el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, tras la celebración de la Junta de Gobierno.

El segundo lote incluye la compra de una autobomba forestal pesada destinada al futuro Parque de Bomberos de Sanabria, valorada en 458.000 euros. Además, está prevista la adquisición de un vehículo 4x4 de mando por 54.000 euros.

La licitación también incluye la compra de material de prevención y extinción para los ayuntamientos, entre el que se encuentran mochilas extintoras, batefuegos, lanzas y mangueras, con un presupuesto de 363.000 euros.

El quinto lote contempla la adquisición de 16 biotrituradoras remolcadas para las mancomunidades, con una inversión de 530.000 euros. Estos equipos permitirán eliminar restos vegetales procedentes de las labores de limpieza de los montes y de los perímetros urbanos, reduciendo el combustible forestal y evitando las quemas de residuos.

Inversiones que responden a las necesidades detectadas tras los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Porto de Sanabria, que arrasaron más de 42.000 hectáreas, y que permitirán "reforzar los medios del Servicio de Medio Ambiente, del Parque de Maquinaria y del futuro Parque de Bomberos de Sanabria", recordó el dirigente.

El plan se completará además con actuaciones de limpieza de montes y mantenimiento de los anillos de protección de los municipios de Zamora para incrementar la seguridad de la población y mejorar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.

Resolución del Fondo de Cohesión Territorial 2026

La Diputación también ha publicado la convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial de 2026, dirigida a los 231 municipios zamoranos con menos de 1.000 habitantes. El programa cuenta con una inversión total de 3.041.141 euros, financiada al 50% por la Junta de Castilla y León, que aporta 1.520.570 euros, mientras que la Diputación de Zamora y los ayuntamientos beneficiarios aportarán 760.285 euros cada uno, equivalentes al 25% del presupuesto.

Faúndez subrayó que este fondo constituye una "herramienta fundamental" para seguir impulsando inversiones municipales que mejoren las infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida en los pequeños municipios de la provincia.

Los consistorios podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de septiembre de este año, teniendo que acreditar la contratación antes del 30 de marzo del 2027, la ejecución el día 1 de noviembre de 2027 y la justificación, el 15 de noviembre del próximo ejercicio.

Recurso que además se verá complementado en los próximos días con la publicación del Plan Municipal de Obras del año 2028, dotado con 8 millones de euros, tal y como anunció Faúndez. "En definitiva, son soluciones reales a los problemas reales de esta provincia", concluyó el presidente.