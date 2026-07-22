Leticia García acusa a Sánchez de "amenazar a la igualdad de todos los españoles con el 'modelo Junqueras' de financiación autonómica que castiga a Zamora y a Castilla y León"

La procuradora del PP por Zamora, Leticia García Sánchez, denuncia el nuevo modelo de financiación autonómica del Estado que "solo tiene el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno central" al que no ha dudado en apuntar como "la mayor amenaza a la igualdad de los españoles", al tiempo que subraya que coloca en situación de "grave riesgo a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales en Castilla y León" al establecer "nuevos criterios que dejan fuera factores objetivos" y decisivos para repartir los fondos económicos de los que solo llegaría a la comunidad "un 1,29%, porcentaje muy alejado de las necesidades de Castilla y León".

Entre esos criterios, que dejan fuera el tan traído y llevado reto demográfico, se encuentran los que benefician y compensan a poblaciones como la provincia de Zamora y el resto de la comunidad como la superficie del territorio, la dispersión, baja densidad de la población y el envejecimiento de la misma, los valores que procuraban una llegada de fondos suficientes para que el Gobierno autonómico pudiera afrontar los gastos de esas áreas que definen en Estado del Bienestar y repercuten directamente en la calidad de vida de la gente.

La desventaja para esta comunidad es más que evidente para Leticia García, que subraya que el nuevo sistema de financiación "conculca la Constitución española" y que define "una negociación que parte con las cartas marcadas", no ha ahorrado esta mañana en Zamora dardos contra lo que ha denominado el "modelo Junqueras" de financiación autonómico que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez pactó con el partido catalán de Esquerra Republicana, con Oriol Junqueras, "sin tener en cuenta el coste real de esos servicios para comunidades como la de Castilla y León, ya que no se basa en criterios objetivos como la despoblación, lo que es "especialmente preocupante para provincias como Zamora porque propone unos mecanismos que la dejan fuera o sin apenas financiación", al igual que a esta comunidad autónoma, ha especificado el procurador del PP por esta provincia, José Luis Barrigón. El Gobierno de Sánchez "deja a Castilla y León con sus 2,4 millones de habitantes fuera de un fondo específico" que beneficia solo a aquellas cuya población alcanza los dos millones.

Tras la explicación pormenorizada de este sistema ya rechazado por el PP en enero, Leticia arremetió también contra el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, al que acusó de presentar "un modelo fake", que propone mecanismos con los que no mejora la perspectiva de financiación para Zamora y Castilla y León, "un power point de nueve hojas con la portada incluida", una burla para la comunidad.

La procuradora popular, que ha apuntado la rebelión de comunidades gobernadas por socialistas como Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, exige a Martínez "que deje sus idas y venidas" a favor y en contra del nuevo modelo, se alinee con el PP y vote en contra de la propuesta de Sánchez. Leticia García.