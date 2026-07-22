Los gigantes protagonistas del Cerco de Zamora viajan a la quinta mayor ciudad de Cataluña con Capitonis Durii

La asociación Capitonis Durii se desplazará este fin de semana, del 24 al 26 de julio, hasta la localidad barcelonesa de Sabadell para participar en la segunda parte del hermanamiento cultural con la Associació d'Amics Encultura't, una iniciativa que comenzó durante las fiestas de San Pedro de 2025 en la ciudad de Zamora. La asociación zamorana acudirá a la que es la quinta ciudad en número de habitantes de Cataluña con sus gigantes del Cerco de Zamora y sus cabezudos más emblemáticos.

Este encuentro supone la continuidad de un proyecto de colaboración entre ambas asociaciones, cuyo objetivo es fortalecer los lazos culturales, fomentar el intercambio de experiencias y poner en valor el patrimonio histórico y las recreaciones que desarrollan ambos colectivos, han detallado fuentes de Capitonis.

Durante su estancia en Sabadell, los integrantes de la asociación zamorana participarán en diferentes desfiles y actividades de recreación histórica así como diferentes visitas institucionales, compartiendo con el público la riqueza de la historia y las tradiciones que representan. Estas actividades permitirán devolver la visita que el colectivo catalán realizó a Zamora el pasado año, consolidando así un hermanamiento basado en "la cooperación, el respeto mutuo y la difusión del patrimonio cultural".

Con esta visita, Capitonis Durii pretende reafirmar su compromiso con la promoción de la historia y la cultura de Zamora más allá delas fronteras provinciales, contribuyendo a estrechar vínculos entre territorios a través de iniciativas culturales que enriquecen a ambas comunidades.

El hermanamiento entre Capitonis Durii y la Associació d'Amics Encultura't constituye un ejemplo de colaboración entre asociaciones culturales que trabajan por preservar y divulgar la historia, favoreciendo el intercambio de conocimientos y el acercamiento entre ciudadanos de diferentes puntos de España.

De hecho, la visita a tierras barcelonesas servirá para que en Sabadell conozcan algo más del Cerco de Zamora y de algunos de sus protagonistas como Doña Urraca, Bellido Dolfos, el noble Arias Gonzalo, el Cid o el rey Sancho II.

Junto a esos personajes históricos representados a escala XXL, Capitonis Durii también desfila con otros personajes que sin hacer alusión a la historia son igualmente de simpáticos y queridos, como las parejas formadas por Paco y Adela, Anastasio y Eva, Mocoso y Valeriana, Concha y Porfirio, y el Abuelo y la Abuela, cabezudos que la asociación cultural exhibe allá donde va.