La Banda de Música de Zamora se codeará con 200 agrupaciones musicales internacionales en Holanda y ofrece un concierto de despedida antes del viaje
El último ensayo de cara a esa cita en Países Bajos se prepara a modo de concierto el próximo martes día 28 a las ocho de la tarde en el Teatro Ramos Carrión
No tienen las maletas hechas, pero casi. De hecho, muchos de los integrantes de la Banda de Música de Zamora llevan meses pensando en la importante cita a la que acudirán en Holanda los primeros días de agosto. Se trata de un importante encuentro internacional en el que la agrupación zamorana se codeará con algunas de las mejores bandas de música del mundo, en un certamen en el que participan unas doscientas formaciones musicales.
De cara a esa cita, la Banda de Música de Zamora ha querido agradecer el apoyo que empresas, instituciones y particulares zamoranos le han prestado para poder participar en ese encuentro denominado World Music Contest, que tendrá lugar el domingo 2 de agosto en la ciudad de Países Bajos de Kerkrade. La formación musical ha agradecido públicamente la colaboración y el esfuerzo de los integrantes de la Banda de Música de Zamora que han hecho posible el proyecto artístico y de las instituciones, personas particulares y negocios que han aportado su granito de arena.
Esfuerzo colectivo
Por ello, en agradecimiento a esos apoyos ha organizado un acto de despedida antes de partir a tierras holandesas que tendrá lugar el próximo martes día 28 en el Teatro Ramos Carrión a las 20.00 horas. "Será una ocasión para compartir el resultado de este esfuerzo colectivo y mostrar el trabajo que hemos preparado para el certamen", han explicado desde la banda.
De esa forma, ese último ensayo antes del viaje se lleva a cabo a modo de concierto de agradecimiento y de despedida antes del viaje.
Se trata de una actuación la de Kerkrade que "trasciende lo musical y se convierte en una oportunidad única de representar a Zamora en un escenario internacional", apuntaron desde la Banda de Música de Zamora cuando en noviembre comenzaron los preparativos del viaje. Para su actuación en Países Bajos han elegido un repertorio "de alta exigencia, con criterios de evaluación que valoran la calidad interpretativa, la cohesión del conjunto y la capacidad artística de la formación".
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